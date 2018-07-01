Тренер: бельгийцы в матче ЧМ с японцами не имеют права терять концентрацию ни на секунду

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Японии и Бельгии состоится 2 июля в 21:00 мск в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Японии не имеет права терять концентрацию ни на секунду. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Матч между командами состоится 2 июля в 21:00 мск в Ростове-на-Дону.

"Японцы - это футболисты с огромнейшей энергией и большим потенциалом, они очень быстры на поле. В команде собраны опытные игроки, выступающие в серьезных клубах. Я ожидаю сложного матча, сложного противостояния, нам нельзя терять концентрацию ни на секунду", - сказал Мартинес.

Сразу после окончания пресс-конференции главный тренер отправится на тренировку своей команды, которая пройдет на стадионе СКА.

Бельгийцы с девятью очками заняли первое место в своей группе. Им поочередно удалось одержать победы над командами Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0).

Японцы в своем первом матче на чемпионате мира обыграли колумбийцев - 2:1, встреча с командой Сенегала завершилась вничью - 2:2. В заключительном матче группового турнира японские футболисты уступили полякам - 0:1 и вышли в 1/8 финала со второго места в своей группе.