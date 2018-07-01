Болельщики в Нижнем Новгороде поддерживают сборную России перед матчем ЧМ-2018

Огромная масса фанатов творчески подошла к выбору нарядов, особенно головных уборов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Фанаты из разных стран пришли на фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде, чтобы посмотреть трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Поражает разнообразие оригинальных нарядов и головных уборов, по расцветкам которых можно определить симпатии зрителей. Матч 1/8 финала чемпионата между сборными России и Испании стартует в "Лужниках" в 17:00 мск.

Подавляющее большинство пришедших в фан-зону - россияне, они собираются у больших экранов семьями, прививая любовь к футболу младенцам, которые еще даже не умеют ходить и наблюдают за происходящим из детских колясок. Фанаты выделяются футболками, кепками, шарфами, аквагримом с символикой государства. Некоторые приходят с большими триколорами, накинутыми на плечи. Огромная масса фанатов творчески подошла к выбору нарядов, особенно головных уборов. Встречаются болельщики в ушанках, бумажных коронах, кудрявых париках бело-сине- красного окраса. Другие надели круглые колпаки в виде футбольных мячей, шапки с перьями, торчащими рогами или уборы, достойные Горгоны Медузы - с волнистыми разноцветными змейками. Поклонник петербургского "Зенита" и сборной России прикрепил к каске оранжевую дудку. Компания друзей из Хорватии восхищала накладными ирокезами и пестрыми длинными шапками-конусами, а болельщики из Дании замотали в волосы мини-флаги своей страны. Внимание привлекали гости из Мексики, который прогуливались в огромных шляпах. На каждом шагу с ними хотели сфотографироваться другие фанаты, или просили шляпу для селфи. "Это удивительный город, столько радостных и позитивных людей. Спасибо Нижнему Новгороду за праздник, обязательно вернемся сюда и после чемпионата", - сказала ТАСС мексиканская болельщица Сюзанна. Жаркая поддержка Погода благоприятствует комфортному нахождению на площадке фан-феста под открытым небом. Столбик термометра показывает около 28 градусов тепла, облачно с прояснениями, легкий ветер. По данным синоптиков, 1 июля - один из последних жарких дней, на смену которым на предстоящей неделе придут более прохладные, с дождями и грозами.

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