Азар: сборная Бельгии считает команду Японии очень серьезным соперником

Сборные Японии и Бельгии сыграют друг с другом в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Японии является очень серьезным соперником для команды Бельгии, на японцев нужно очень серьезно настроиваться. Об этом сообщил на пресс-конференции полузащитник сборной Бельгии Эден Азар.

"Мы со всей серьезностью относимся к матчу с Японией. Если эта команда вышла в 1/8 финала, значит она является достойным соперником, ее футболисты играют в серьезных европейских клубах. Если завтра мы скажем себе, что этот соперник легкопреодолим, то совершим ошибку", - сказал Азар.

"Я сейчас сильнее, чем четыре года назад в Бразилии, сильнее, чем два года назад на Евро-2016 во Франции. У меня стало куда больше опыта. И вся остальная команда также сейчас находится в расцвете карьере. В нашей сборной очень много качественных нападающих, которые умеют реализовать голевые моменты", - подчеркнул игрок.

Бельгийцы с девятью очками заняли первое место в своей группе. Им поочередно удалось одержать победы над командами Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0).

Японцы в своем первом матче на чемпионате мира обыграли колумбийцев - 2:1, встреча сборной Японии на ЧМ с командой Сенегала завершилась вничью - 2:2. В заключительном матче группового турнира японские футболисты уступили полякам - 0:1 и вышли в 1/8 финала со второго места в своей группе.

Матч между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля, начало - 21:00 мск.