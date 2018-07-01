Болельщики из разных стран пришли в фан-зону Ростова посмотреть матч ЧМ Испания-Россия

Игра 1/8 финала чемпионата мира между командами России и Испании проходит в Москве на стадионе "Лужники"

Несмотря на 30-градусную жару и палящее солнце, болельщики начали собираться на Театральной площади еще за два часа до начала матча, прямую трансляцию которого здесь можно будет отслеживать на огромном экране. Ростовчане и гости города пришли на фестиваль болельщиков с российскими флагами и в головных уборах в цветах российского триколора.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Болельщики из разных городов России, а также иностранные гости ЧМ-2018 собрались на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону, чтобы понаблюдать за матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Идрис родом из Марокко, но прекрасно говорит по-русски, потому что учился в России. "Я за сборную России. Мне кажется, они смогут обыграть Испанию. Они очень хорошо играют в этом году", - сказал болельщик ТАСС.

Японский болельщик Мори сказал, что прибыл в Ростов на матч сборной Японии, но сегодня будет болеть за российскую команды. "Я приехал болеть за команду своей страны, но сегодня здесь я - за Россию. Мне очень нравится ваша страна, здесь очень теплые, сердечные люди. И вы всей вашей большой страной очень искренне болеете за своих футболистов", - сказал собеседник агентства.

Павел с супругой Светланой и друзьями Иваном и Ильей приехали из Приморско-Ахтарска. Они пришли в фан-зону в национальных русских рубахах. "Потому что мы - Россия, и мы болеем за наших. Сегодня будем как можно громче кричать: "Россия, вперед!", - сказал Павел корреспонденту ТАСС.

В Ростове-на-Дону прошли четыре игры группового этапа чемпионата мира по футболу, 2 июля город примет матч 1/8 финала, в котором сыграют сборные Бельгии и Японии.