Тысячи болельщиков собрала фан-зона Петербурга для перед матчем ЧМ Испания - Россия

Чтобы поддержать родную сборную, в ход пошли все возможные средства - люди массово скупали у продавцов всевозможную атрибутику, шапки-ушанки, головные уборы в виде волка Забиваки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга пришли в фан-зону на Конюшенную площадь, чтобы поддержать сборную России в игре 1/8 финала чемпионата мира по футболу с испанцами, передает корреспондент ТАСС с места событий. Сильный ветер, температура около 10 градусов выше нуля и периодически начинающийся дождь не смутил любителей футбола - еще за два часа до начала к входам выстроились длинные очереди, а один из пропускных пунктов в фан-зону был уже закрыт из-за огромного количества желающих попасть внутрь.

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"Сегодня смотрим только здесь, кафе бронировали, но потом отменили - решили, что даже если пойдет снег, то будем смотреть в фан-зоне. Здесь совсем другая атмосфера, почти как на стадионе. Уверен, что сегодня не последняя игра для нашей сборной на этом чемпионате", - рассказал ТАСС болельщик из Петербурга Виктор. Чтобы поддержать родную сборную, в ход пошли все возможные средства - люди массово скупали у продавцов всевозможную атрибутику, шапки-ушанки, головные уборы в виде волка Забиваки, свистки, дудки, вувузелы, трещетки, а российские триколоры оказались в большом дефиците. "Стою здесь с двух часов дня, флаги России разошлись за первый час работы. Теперь остались только советские, но и их покупают за неимением других", - отметил в беседе с ТАСС продавец флагов на набережной Вадим.