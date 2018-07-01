Дуглас Коста пропустил тренировку сборной Бразилии перед игрой ЧМ-2018 с мексиканцами

В тренировке приняли участие 22 футболиста, в строй вернулся защитник Марсело, получивший травму в матче последнего тура группового этапа с сербами

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста пропустил тренировку команды на стадионе "Самара-Арена", передает корреспондент ТАСС.

Бразильская команда 2 июля в Самаре проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики.

В тренировке приняли участие 22 футболиста, в строй вернулся защитник Марсело, получивший травму в матче последнего тура группового этапа с сербами (2:0).

Как и перед матчем 25 июня между сборными России и Уругвая, небольшая часть газона была укрыта белым полотном и была недоступна для футболистов.

Мексиканские футболисты проведут тренировку на "Самара- Арене" позднее в воскресенье.