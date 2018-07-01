Тысячи болельщиков в Казани собрались посмотреть матч плей-офф ЧМ Испания - Россия

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Тысячи болельщиков из разных стран собрались в Казани на территории Фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу, чтобы посмотреть матч 1/8 финала между сборными России и Испании, передают корреспонденты ТАСС с места события.
Матч пройдет в воскресенье на московское арене "Лужники" и начнется в 17:00 мск.
Несмотря на жаркую погоду в Казани - в воскресенье температура воздуха прогрелась до плюс 31 градуса - территория фан-зоны начала заполняться людьми задолго до ее открытия.
Среди болельщиков было много женщин и людей с маленькими детьми. Как рассказала ТАСС одна из фанаток российской сборной Ирина, которая была укутана в национальный флаг и по дороге на фан-зону дудела в трубку, они с подругами верят в победу отечественной команды. "Мы не сильно разбираемся в тонкостях футбола, но понимаем, что это событие историческое. Наша команда давно не проходила так далеко на чемпионате мира", - отметила она.
Еще один болельщик Денис Рудаков приехал в Казань из Ижевска. "Я хочу посмотреть матч на Фестивале болельщиков, потому что здесь особенная атмосфера. Испания - серьезный соперник, но мы сможем победить ее, я бы очень хотел этого" - поделился он.
Пришли посмотреть на матч России и Испании также и иностранные болельщики - среди них француз Поль со своим пятилетним сыном и семилетней дочерью. Он приехал в Казань на матч Франция - Аргентина, который прошел накануне и решил здесь задержаться. "Мне интересно понаблюдать за сегодняшней игрой, кто-то из этих команд может оказаться соперником Франции. Также я хотел показать детям красивое место - фан-зона расположена рядом с рекой, здесь живописно", - сказал он.
Поль все же думает, что победит Испания, со счетом 3:0. Более сдержанный прогноз на счет - 2:1 в пользу Испании - дает израильтянин Алон, который только в воскресенье приехал из Самары, где посещал матчи турнира.
"Я приехал в Казань на матч 1/4 финала, который состоится 6 июля. У меня еще много времени до него, так что я смогу узнать Казань и познакомиться с достопримечательностями. За игрой с участием сборной России буду следить с интересом", - сказал он.
Поддержка болельщиков была видна и на улицах Казани вне территории фестиваля. Многие из фанатов кричали "Россия", ехали на машинах с флагами в цветах российского триколора, также было много людей, которые рисовали красками российские флаги на лицах. На центральных улицах Казани болельщики перед матчем старались найти место в уже изрядно переполненных барах.
Англичанин Джастин Уоллей, ныне тренер футбольного клуба в Зимбабве, признался ТАСС, что очень впечатлен поддержкой, которую болельщики оказывают российской команде. "Я очень впечатлен игрой сборной России, приятно удивлен командной и той поддержкой, которую ей оказывают болельщики". Он желает успеха сборной России, но сам болеет за Англию, которая за прошедшие годы неоднократно его разочаровывала и сейчас "есть подозрение, что она не выиграет".
Уоллей также выразил удовлетворение, что из числа претендентов на победу выбыли "такие сильные сборные, как Германия и Португалия".
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли четыре матча группового этапа и игра 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины. Кроме того, на 6 июля в городе намечен один из матчей четвертьфинала.
В столице Татарстана в качестве площадки для проведения Фестиваля болельщиков была выбрана территория у Центра семьи "Казан" на берегу реки Казанки. Фестиваль открылся 14 июня, на его территории установлены два экрана для трансляции матчей.