Тысячи болельщиков в Казани собрались посмотреть матч плей-офф ЧМ Испания - Россия

Встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России пройдет в Москве на стадионе "Лужники"

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Тысячи болельщиков из разных стран собрались в Казани на территории Фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу, чтобы посмотреть матч 1/8 финала между сборными России и Испании, передают корреспонденты ТАСС с места события.

Матч пройдет в воскресенье на московское арене "Лужники" и начнется в 17:00 мск.

Несмотря на жаркую погоду в Казани - в воскресенье температура воздуха прогрелась до плюс 31 градуса - территория фан-зоны начала заполняться людьми задолго до ее открытия.

Среди болельщиков было много женщин и людей с маленькими детьми. Как рассказала ТАСС одна из фанаток российской сборной Ирина, которая была укутана в национальный флаг и по дороге на фан-зону дудела в трубку, они с подругами верят в победу отечественной команды. "Мы не сильно разбираемся в тонкостях футбола, но понимаем, что это событие историческое. Наша команда давно не проходила так далеко на чемпионате мира", - отметила она.

Еще один болельщик Денис Рудаков приехал в Казань из Ижевска. "Я хочу посмотреть матч на Фестивале болельщиков, потому что здесь особенная атмосфера. Испания - серьезный соперник, но мы сможем победить ее, я бы очень хотел этого" - поделился он.

Иностранный интерес к сборной России

Пришли посмотреть на матч России и Испании также и иностранные болельщики - среди них француз Поль со своим пятилетним сыном и семилетней дочерью. Он приехал в Казань на матч Франция - Аргентина, который прошел накануне и решил здесь задержаться. "Мне интересно понаблюдать за сегодняшней игрой, кто-то из этих команд может оказаться соперником Франции. Также я хотел показать детям красивое место - фан-зона расположена рядом с рекой, здесь живописно", - сказал он.