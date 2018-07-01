Жуков: у испанцев нет слабых мест, россиянам следует уделить внимание обороне в матче ЧМ

Матч между сборными России и Испании начнется в воскресенье в 17:00 на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборной России по футболу стоит уделить особое внимание обороне в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании, у соперника нет слабых мест. Такое мнение журналистам высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Матч между сборными России и Испании начнется в воскресенье в 17:00 на стадионе "Лужники". Российская команда сыграет по схеме с пятью защитниками.

"Ждем победы, - сказал Жуков. - Будем играть в три центральных защитника? Посмотрим, но оборону не мешает укрепить, у испанцев нет слабых мест. Сложно сказать, хочется ли, чтобы наши сыграли смелее, думаю, Станислав Черчесов выберет правильный план на игру, но увлекаться атакой опасно".

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира переиграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступила уругвайцам (0:3).