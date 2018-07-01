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1 июля, 16:39
Болельщики со всего мира поддержат россиян в матче ЧМ-2018 с испанцами
© Михаил Личков/ТАСС
© Михаил Личков/ТАСС
© Михаил Личков/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Михаил Личков/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Михаил Личков/ТАСС
© Михаил Личков/ТАСС
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Поклонники сборных России и Испании дружелюбно относились друг к другу, фотографировались, желали друг другу удачи в предстоящем матче

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Болельщики начали собираться в окрестностях стадиона "Лужники" примерно за три часа до матча. Поклонники сборной России превосходили по численности группу поддержки испанской команды, более того в футболках российской команды можно было встретить любителей футбола из Бразилии, Китая, Германии, Израиля, Индии и других стран мира. Некоторые из гостей, помимо футболок сборной, также были одеты в традиционные одежды и головные уборы, например, ушанки и кокошники.

Болельщики собирались в небольшие группы и репетировали песни и кричалки, танцевали, да и просто знакомились между собой. Поклонники сборных России и Испании дружелюбно относились друг к другу, фотографировались, желали друг другу удачи в предстоящем матче.

На территории стадиона популярностью у зрителей пользовались практические конкурсы, где необходимо было проявить свои футбольные навыки - больше всего болельщики хотели попробовать себя в жонглировании мячом и попадании мячом в различные точки футбольных ворот. Один юный поклонник сборной России даже сумел начеканить мяч более 200 раз.

За Россию со всего мира

Поддержать сборную России в матче против испанцев в "Лужники" прибыли болельщики со всех концов страны и разных стран мира.

Любители футбола, прилетевшие из Архангельска в беседе с корреспондентом ТАСС рассказали, что поехать на чемпионат мира в Москву получилось у них практически спонтанно, но они не могли упустить такую возможность поддержать любимую сборную России.

"Приехать на чемпионат мира в Москву у нас получилось практически случайно, - рассказал лидер группы Александр Малых. - Буквально два дня назад мы зашли на сайт чемпионата мира и увидели, что еще остались билеты второй категории, после чего вопросы о том, как мы проведем выходные, сразу отпали. Верим в победу и болеем за нашу сборную, а счет пусть будет 2:1 в пользу команды России".

Переживать за сборную России в матче против испанцев будут и болельщики из Южной Кореи. В беседе с корреспондентом ТАСС они отметили, что если и вернутся домой, то только после вылета сборной России с чемпионата мира.

"После того, как Южная Корея вылетела с чемпионата мира, мы твердо для себя решили, что будем поддерживать сборную России. Желаем удачи вашей сборной, и специально для этого мы взяли наш трофей в виде Кубка мира, ведь когда он с нами - ни одна команда не проигрывает", - сказал болельщик Ким Йе Хо.

Дождь - не помеха

В воскресенье, как и предыдущий день, в столицу России пришла дождливая погода. При этом такие условия не стали помехой для прихода болельщиков на стадион на самый важный матч для сборной России на нынешнем чемпионате мира.

Дождь до матча прошел лишь однажды - примерно за полтора часа до игры - и был кратковременным. Организаторы чемпионата мира в связи с погодными условиями разрешили болельщикам проносить на стадион и на территорию фестиваля болельщиков Международной федерации футбола (ФИФА) зонты, за исключением тростей.

Но некоторые любители футбола предусмотрительно захватили с собой на стадион дождевики и плащи, чтобы стихия не настигла их по дороге на арену.

"Для нас не будет проблемой дождь, мы готовы к любой погоде. Вот даже захватили дождевик и небольшой зонт, чтобы в случае чего закрыться. Но, думаю, что игра будет настолько напряженной, что времени думать о погоде не останется", - рассказал болельщик Алексей.

Уже ближе к матчу тучи рассеялись, на небо появилось солнце, затмившее непогоду.

Ожидается аншлаг

Сборные России и Испании сыграют в воскресенье на московском стадионе "Лужники" в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Впервые вышедшая в плей-офф мировых первенств российская сборная в случае победы повторит достижение советских футболистов, которые пять раз пробивались в восьмерку лучших команд мира.

На матче ожидается аншлаг, на матчах чемпионата мира "Лужники" вмещают 78 011 зрителей. При этом многие болельщики все еще спрашивают на подходе к стадиону о наличии "лишних билетов", надеясь до последнего посетить исторический матч сборной России.

Победитель встречи Россия - Испания в 1/4 финала 7 июля в Сочи сыграет с лучшей командой из пары Хорватия - Дания, матч между которыми пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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