Американец Гейгер назначен главным арбитром на матч 1/8 финала ЧМ Колумбия - Англия

Ассистировать ему будут соотечественник Фрэнк Андерсон и канадец Джо Флетчер

ТАСС, 1 июля. Американец Марк Гейгер назначен главным судьей матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Колумбии. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Ассистировать ему будут соотечественник Фрэнк Андерсон и канадец Джо Флетчер. Резервным арбитром назначены новозеландец Маттью Конгер. Матч пройдет 3 июля в Москве на стадионе "Спартак".

Также стал известен состав судейской бригады на матч 1/8 финала турнира между сборными Швейцарии и Швеции, который состоится в тот же день в Санкт-Петербурге. Главным судьей назначен словенец Дамир Скомина. Его ассистентами будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан, резервный арбитр - Наваф Шукралла из Бахрейна.