Власти и гости ЧМ-2018 прибрались в фан-зоне в Самаре перед матчем Россия - Испания

Фан-зона в городе расположена на площади Куйбышева в центре города и рассчитана на 20 тыс. зрителей

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Самары вместе с болельщиками прибрались в фан-зоне в исторической части города перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Об этом в воскресенье сообщила городская администрация в Twitter.

"На фан-фесте сегодня будет жарко. Площадь Куйбышева службы благоустройства моют с самого утра. Говорят, что после важных матчей отсюда вывозят три "Камаза" пустых пластиковых стаканчиков", - сказали в администрации.

Также в уборке фан-зоны помогали и болельщики.

Фан-зона в городе расположена на площади Куйбышева в центре города и рассчитана на 20 тыс. зрителей. В ходе матчей Россия - Египет и Россия - Уругвай она была заполнена почти полностью. Фан-зона будет работать до 15 июля.

Самара уже приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1). 2 июля состоится игра 1/8 финала Бразилия - Мексика. Последней игрой, которую примет Самара, окажется матч 1/4 финала (7 июля).