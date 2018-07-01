Посетители фан-зоны в Калининграде надеются на успех сборной России в матче с испанцами

Российская команда сыграет со сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в московских "Лужниках" 1 июля

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Жители и гости Калининграда, несмотря на ветреную и пасмурную погоду, собираются в фан-зоне чемпионата мира 2018 года на Центральной площади города у Дома Советов. Болельщики приходят поддержать российскую сборную в игре с испанцами, которая пройдет на стадионе "Лужники" в Москве и будет транслироваться в фан-зоне Калининграда на 120-метровом экране, передает корр. ТАСС с места события.

"Конечно, будем болеть за наших. У команды есть дух, и они это доказали в игре с Уругваем (25 июня, 0:3), когда бились вдесятером, в меньшинстве, надеемся на успех", - сказал ТАСС житель Калининграда Сергей. "Будем болеть за наших ребят", - поддержала Сергея пришедшая вместе с ним в фан-зону Мария.

Площадка фестиваля болельщиков в Калининграде рассчитана на единовременное пребывание 15 тыс. человек и, по данным, областных властей в дни чемпионата ее ежедневно посещают до 20 тыс. болельщиков. Рекорд посещаемости был установлен 28 июня, когда на стадионе "Калининград" прошел матч Англия - Бельгия. В течение дня в фан-зоне побывали 38 200 человек. Из-за наплыва людей доступ в фан-зону, которая не могла вместить всех желающих, приходилось несколько раз закрывать, тысячи людей наблюдали за игрой с улицы за ее пределами.

Пока на площадке не так многолюдно. Фан-зона открылась в 12:00 по местному времени. Звучит музыка, на огромный экран транслируются интересные моменты прошедших футбольных матчей, работают зоны для игры в настольный и панна-футбол. Территорию постепенно заполняют жители города, появляются российские флаги, кто-то пришел сюда, чтобы увидеть, как работает фестиваль, другие останутся на матч. "Пришли посмотреть, как здесь все работает, смотреть игру будем в баре, будем болеть за нашу команду. Думаю, шансов на победу немного, но они есть", - сказал местный житель Андрей, пришедший в фан-зону с семьей. "Здесь обстановка особенная, приехал сюда специально на матч, буду болеть вместе со всеми за наших", - отметил другой болельщик Виктор.

Калининградцы с теплотой вспоминают дни матчей мирового первенства, которые проходили на стадионе "Калининград". "Это был настоящий праздник, его атмосфера ощущается и сейчас, хотя, конечно, немного грустно, что все это уже закончилось. Все проходило просто отлично, все счастливые, никакой агрессии, и, надо отдать должное властям, организовали все хорошо, следили за порядком", - поделился Андрей.

В Калининграде прошли матчи Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Игра между сборными Бельгии и Англии 28 июня (1:0) стала последней для Калининграда в рамках чемпионата мира.