историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
1 июля, 15:40
Посетители фан-зоны в Калининграде надеются на успех сборной России в матче с испанцами
Фан-зона в Калининграде
© Виталий Невар/ТАСС
Ближайшие матчи
1 июля, 17:00
1/8 финала
ИспанияРоссия
1 июля, 21:00
1/8 финала
ХорватияДания
2 июля, 17:00
1/8 финала
БразилияМексика
расписание всех игр
Российская команда сыграет со сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в московских "Лужниках" 1 июля

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Жители и гости Калининграда, несмотря на ветреную и пасмурную погоду, собираются в фан-зоне чемпионата мира 2018 года на Центральной площади города у Дома Советов. Болельщики приходят поддержать российскую сборную в игре с испанцами, которая пройдет на стадионе "Лужники" в Москве и будет транслироваться в фан-зоне Калининграда на 120-метровом экране, передает корр. ТАСС с места события.

"Конечно, будем болеть за наших. У команды есть дух, и они это доказали в игре с Уругваем (25 июня, 0:3), когда бились вдесятером, в меньшинстве, надеемся на успех", - сказал ТАСС житель Калининграда Сергей. "Будем болеть за наших ребят", - поддержала Сергея пришедшая вместе с ним в фан-зону Мария.

Площадка фестиваля болельщиков в Калининграде рассчитана на единовременное пребывание 15 тыс. человек и, по данным, областных властей в дни чемпионата ее ежедневно посещают до 20 тыс. болельщиков. Рекорд посещаемости был установлен 28 июня, когда на стадионе "Калининград" прошел матч Англия - Бельгия. В течение дня в фан-зоне побывали 38 200 человек. Из-за наплыва людей доступ в фан-зону, которая не могла вместить всех желающих, приходилось несколько раз закрывать, тысячи людей наблюдали за игрой с улицы за ее пределами.

Пока на площадке не так многолюдно. Фан-зона открылась в 12:00 по местному времени. Звучит музыка, на огромный экран транслируются интересные моменты прошедших футбольных матчей, работают зоны для игры в настольный и панна-футбол. Территорию постепенно заполняют жители города, появляются российские флаги, кто-то пришел сюда, чтобы увидеть, как работает фестиваль, другие останутся на матч. "Пришли посмотреть, как здесь все работает, смотреть игру будем в баре, будем болеть за нашу команду. Думаю, шансов на победу немного, но они есть", - сказал местный житель Андрей, пришедший в фан-зону с семьей. "Здесь обстановка особенная, приехал сюда специально на матч, буду болеть вместе со всеми за наших", - отметил другой болельщик Виктор.

Калининградцы с теплотой вспоминают дни матчей мирового первенства, которые проходили на стадионе "Калининград". "Это был настоящий праздник, его атмосфера ощущается и сейчас, хотя, конечно, немного грустно, что все это уже закончилось. Все проходило просто отлично, все счастливые, никакой агрессии, и, надо отдать должное властям, организовали все хорошо, следили за порядком", - поделился Андрей.

В Калининграде прошли матчи Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Игра между сборными Бельгии и Англии 28 июня (1:0) стала последней для Калининграда в рамках чемпионата мира.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Болельщики со всего мира поддержат россиян в матче ЧМ-2018 с испанцами
1 июля, 16:39
Жуков: у испанцев нет слабых мест, россиянам следует уделить внимание обороне в матче ЧМ
1 июля, 16:37
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия
1 июля, 16:30
Американец Гейгер назначен главным арбитром на матч 1/8 финала ЧМ Колумбия - Англия
1 июля, 16:21
Иско и Коста вошли в стартовый состав сборной Испании на матч ЧМ-2018 с россиянами
1 июля, 15:53
Посетители фан-зоны в Калининграде надеются на успех сборной России в матче с испанцами
1 июля, 15:40
Головин вошел в стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ с испанцами
1 июля, 15:35
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White