Головин вошел в стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ с испанцами

Встреча состоится на московском стадионе "Лужники" и начнется в 17:00 мск

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник Александр Головин вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

В состав не вошел лучший бомбардир команды на турнире полузащитник Денис Черышев, забивший три мяча. Кузяев выйдет в основе впервые на чемпионате мира. В матче не сможет принять участие защитник Игорь Смольников, который был удален в матче с командой Уругвая (0:3). По одной желтой карточке перед матчем с испанцами у полузащитников Юрия Газинского, Александра Головина и нападающего Федора Смолова.

Матч пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало - 17:00 мск.