В Ростове на время матча ЧМ открылся консульский пункт Японии

Болельщики из Японии смогут обратиться в пункт при утере документов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Временный консульский пункт посольства Японии начал работу в Ростове-на-Дону на время матча 1/8 чемпионата мира по футболу, сообщил корреспонденту ТАСС представитель консульского пункта.

"Мы уже работаем", - сказал собеседник агентства, добавив, что уже несколько граждан Японии обращались к ним.

Как сообщали ранее ТАСС в консульском отделе посольства Японии в России, 1 июля консульский пункт будет открыт с 14:00 до 18:00, 2 июля - с 09:15 до 13:00 и с 14:00 до 00:00, 3 июля - с 09:15 до 13:00. 3 июля временный консульский пункт завершит работу. Болельщики из Японии смогут обратиться в консульский пункт при утере документов и по другим консульским вопросам.

Футбольная сборная Японии 28 июня проиграла команде Польши, но смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Команда прилетела на игру в Ростов-на-Дону 30 июня и 2 июля в 21:00 встретится с командой Бельгии.