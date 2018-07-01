AFP: Месси покинул базу сборной Аргентины на ЧМ-2018 в одиночку

В субботу аргентинцы в Казани проиграли в 1/8 финала чемпионата мира сборной Франции (3:4) и завершили выступление на турнире

БРОННИЦЫ, /Московская область/, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в одиночку покинул базу команды в подмосковных Бронницах, где команда тренировалась во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает AFP .

Есть ли будущее у сборной Аргентины после Месси

В субботу аргентинцы в Казани проиграли в 1/8 финала чемпионата мира сборной Франции (3:4) и завершили выступление на турнире. Месси вернулся в Москву из Казани вместе с командой, однако базу в Бронницах покинул в одиночку в полдень в воскресенье. Также с базы уехали выступающие не за аргентинские клубы Вильфредо Кабальеро, Кристиан Ансальди, Маркос Рохо, Эвер Банега, Хавьер Маскерано, Гонсало Игуаин, Габриэль Меркадо, Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди, Серхио Агуэро.

Остальные игроки и члены сборной вылетят в Буэнос-Айрес в ночь с понедельника на вторник.