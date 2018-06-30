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1 июля, 14:41
Эксперт: россиянам стоит обратить внимание на стандартные положения в игре ЧМ с испанцами
Дмитрий Хомуха
© Михаил Шапаев/rfs.ru
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Матч 1/8 финала чемпионата мира между командами Испании и Россия состоится 1 июля на московском стадионе "Лужники"

ТАСС, 1 июля. Сборной России по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании нужно обратить внимание на стандартные положения. Такое мнение "Газете.Ru" высказал тренер юношеской сборной России (игроки не старше 16 лет) Дмитрий Хомуха.

"Игроки группы атаки испанцев являются мастерами высочайшего уровня, хорошо оснащены технически, а также имеют прекрасные командные взаимодействия. Кроме того, стоит обратить особое внимание на стандартные положения - их испанцы тоже качественно исполняют", - сказал Хомуха.

Эксперт также отметил, что сборная России может сыграть вничью с испанцами по итогам основного времени матча. "Шансы испанцев на выход в следующую стадию, конечно, выше, однако нельзя забывать, что в каждой отдельной игре возможен любой результат. Если для нашей сборной сегодня все сложится, будет соответствующая самоотдача, поддержка болельщиков, то не стал бы исключать, что в основное время может произойти ничья. А там уже - как повезет", - добавил Хомуха.

Матч Испания - Россия состоится 1 июля на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 17:00 мск.

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