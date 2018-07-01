Саленко: вылет команд Аргентины и Португалии с ЧМ-2018 не является неожиданностью

В субботу команда Аргентины уступила в 1/8 финала чемпионата мира французам (3:4), сборная Португалии проиграла уругвайцам (1:2)

СОЧИ, 1 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Вылет сборных Португалии и Аргентины, в которых выступают Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно, с чемпионата мира по футболу не является неожиданностью и позволит раскрыться на турнире новым талантливым игрокам. Такое мнение ТАСС по телефону выразил бывший нападающий сборной России, лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко.

В субботу команда Аргентины уступила в 1/8 финала чемпионата мира французам со счетом 3:4. Сборная Португалии в этот же день потерпела поражение от уругвайцев - 1:2. Аргентинцы и португальцы, в том числе их капитаны, лучшие футболисты мира последних десяти лет Месси и Роналду, завершили выступление на чемпионате мира.

"Роналду и Месси в клубах одни, а в сборных другие совершенно, поэтому тут ничего страшного. Я уже до этого говорил, что команда Уругвая пройдет [португальцев], потому что у них сборная намного лучше, а аргентинцы ведь и из группы вышли с большими проблемами. Тут неожиданностей нет, здесь скорее наоборот пришло время других сборных, так как и немцы вылетели уже после группового этапа. Хорошие сборные у Уругвая, Бельгии, вот сейчас эти команды и будут претендовать на звание [чемпионов мира]", - сказал Саленко.

Эксперт выразил надежду, что новой звездой мирового футбола способен стать кто-то из российских футболистов, в частности полузащитник Александр Головин. 22-летний игрок принял участие в двух матчах ЧМ-2018 - против команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) - и отметился голом и двумя голевыми передачами. Следующий матч сборной России состоится против испанцев в воскресенье в "Лужниках", начало - 17:00 мск.

"Что касается игроков, то сейчас может открыться кто-то новый, а его звезда еще ярче засверкать, должен кто-то раскрыться. Думаю, что этот чемпионат мира должен стать турниром уругвайского нападающего Луиса Суареса. Французский форвард Килиан Мбаппе тоже может, конечно, но хочется, чтобы и кто-то из сборной России в сегодняшнем матче себя проявил тоже. Посмотрим, кто сможет, потому что есть перспективный Головин, хотя и испанцы ждут эту игру и понимают, что проблемы в их сборной тоже есть", - отметил Саленко.

"В испанской команде есть напряженности, у этой сборной Испании прошла смена поколений, ушли ведущие игроки, ее можно сейчас побеждать, - продолжил собеседник ТАСС. - Смена поколений сейчас везде, конечно, появляются новые футболисты, новые команды. Роналду уже не 15 лет, Месси тоже, и вот сейчас есть возможность выходить новым лицам. Думаю, что такие обязательно расцветут, особенно у французов и бельгийцев хороший набор игроков".