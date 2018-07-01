Роналду не удалось совершить чудо в России

ТАСС рассказывает, почему вылет сборной Португалии на стадии 1/8 финала чемпионата мира не стоит считать сенсацией

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира в России, проиграв команде Уругвая со счетом 1:2. И в этом результате не было бы ничего примечательного, не будь в составе команды одного из двух лучших футболистов современности — Криштиану Роналду.​

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Тактика сборной Португалии так или иначе построена на Роналду. Главный тренер Фернанду Сантуш сделал из традиционно яркой и атакующей сборной сверхорганизованную и заточенную на оборону команду. Таким образом, весь блеск в атаке тренер отдал на откуп Роналду. Сантуша много критиковали за такую тактику, но именно она принесла команде титул чемпиона Европы. По турниру португальцы прошли далеко не маршем, они скорее протискивались в регламентные лазейки — вышли из группы не выиграв в ней ни одного матча, да и вообще за весь чемпионат они одержали только одну победу в основное время — над сборной Уэльса в полуфинале. Но если и можно судить победителей, то только по прошествии какого-то времени. Один в поле воин На чемпионате мира в России первая часть плана Сантуша — непроходимая оборона — начала давать сбои. Три пропущенных мяча в первом матче, пусть и от испанцев, затем далеко не идеальная игра против марокканцев, пусть и выигранная со счетом 1:0. Количество нереализованных моментов в исполнении африканцев в той встрече сделало их едва ли не самой невезучей командой турнира. Наконец, португальцы вообще могли остаться без плей-офф, воспользуйся сборная Ирана своим шансом в компенсированное время в заключительном матче группового этапа при счете 1:1.

Зато вторая часть плана работала безотказно, особенно в первых матчах. Роналду задал высочайшую планку, сделав хет-трик в игре с испанцами и обеспечив своей сборной ничью. В игре с марокканцами он забил на первых же минутах оказавшийся победным мяч. Тогда возник резонный вопрос: "В этой сборной кто-то еще умеет забивать?" Оказалось, что забивает не только Роналду, а он сам не безгрешен — в матче с иранцами лидер команды не забил пенальти. В 1/8 финала португальцам достались уругвайцы, одна из самых организованных команд чемпионата мира, не пропустившая на групповом этапе ни одного мяча. Сборная Уругвая сыграла максимально грамотно, получив весомый козырь в виде быстрого гола. Естественно, южноамериканцы во главе с парой центральных защитников Хименес — Годин уделили особое внимание Роналду и прекрасно закрыли его. Португалец нанес шесть ударов по воротам за матч, из них лишь один в створ. При этом Роналду ни разу не пробил из штрафной, а в первом тайме и вовсе ни разу не коснулся там мяча. "Наша команда хотела победить, считаю, что мы играли лучше уругвайцев, — сказал Роналду после матча. — Однако в футболе побеждает тот, кто забьет больше голов. Пускай результат нас разочаровал, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой". Закономерный вылет Действительно, португальцев сложно в чем-то упрекнуть, в их вылете нет никакой сенсации. В число фаворитов чемпионата мира эта команда входила исключительно из-за статуса чемпиона Европы. Машиной по производству побед она и не была, даже на победном турнире во Франции два года назад. В конце концов, у сборной Уругвая в составе две суперзвезды — Кавани и Суарес, у португальцев за спиной Роналду нет ни одного игрока такого уровня. Оборона португальцев в этом матче не была безупречной, со звездной парой уругвайцев она не справилась. Зато соперник не дал Роналду совершить чудо, так что все закономерно.

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