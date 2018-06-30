Лесун: футболистам сборной России будет тяжело в матче ЧМ с испанцами

Матч команд России и Испании стартует в "Лужниках" в 17:00 мск

Так совпало, что Лесун празднует день рождения именно 1 июля, когда в России проходят два больших спортивных события. В 2018 году Лесуну исполнилось 30 лет.

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российским футболистам будет очень непросто в матче с испанскими соперниками в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, но команда должна отдать все и не делать ошибок. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун в ходе празднования Всероссийского олимпийского дня в Сокольниках.

"Я родился в маленьком городе (Борисове, Белорусская СССР - прим. ТАСС), где каждый год 1 июля все праздновали день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Я думал тогда, как же это здорово, а потом, когда это стало олимпийским днем, я был просто счастлив. Сегодня плюс ко всему играет наша сборная - у меня то праздник, а у них работа, и я желаю им сегодня удачи. Не делайте ошибок, самое главное, да, будет тяжело, но главное, с каким лицом наши ребята выйдут с поля, чтобы в этом матче они отдали все", - сказал Лесун.

"Мне на этом чемпионате очень понравился наш Александр Головин, у него большое будущее. Да, он совсем молодой, ответственность огромная, но я уверен , что он справится, он - будущее нашего футбола. Мне нравятся его передачи, пусть он иногда и забывает, что нужно бить по воротам, но то, что он делает на поле, мне напоминает Андреса Иньесту, приятно смотреть".

Лесун уверен, что 22-летнему Головину в его возрасте главное - не перегореть. "Все когда-то были молодыми, главное сейчас - не перегореть. Он берет на себя ответственность по ходу всей игры, желаю ему силы духа", - сказал олимпийский чемпион.

Матч команд России и Испании стартует в "Лужниках" в 17:00 мск.