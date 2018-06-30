Мамиашвили: российские футболисты понимают, что сердце страны сегодня бьется в "Лужниках"

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Игроки сборной России по футболу, которым предстоит в воскресенье провести матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании, понимают, что сердце страны сегодня бьется в "Лужниках". Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили.
"Думаю, что ребята в полной мере понимают свою ответственность. Так сложилось, что именно в этот момент именно этим одиннадцати парням уготовано представлять нашу страну, каждого россиянина на одном из самых представительных форумов, и сердце России сегодня бьется в "Лужниках". Сегодня одна команда выиграет, одна проиграет, но даже проиграв, можно остаться победителем, если ты отдаешь себя до конца, бьешься друг за друга и за каждый сантиметр футбольного поля и знаешь - мы вместе", - подчеркнул Мамиашвили.
"У нас прекрасный тренер, у него было время попробовать все варианты, которые предполагает его стратегия - в компетентности Станислава Черчесова я полностью убежден, - сказал Мамиашвили. - Мнение о нашей сборной у меня было разным - если я видел равнодушие, то и отношения было таким же. Но если я видел, что люди сражаются за победу до конца, за каждый элемент в игре, то без уважения смотреть на это невозможно".
Встреча сборных России и Испании начнется в 17:00 в московских "Лужниках".