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1 июля, 13:41
Сотни болельщиков поддержат сборную России на соломенной фан-зоне Ставрополья
© Надежда Колосова/ТАСС
© Надежда Колосова/ТАСС
© Надежда Колосова/ТАСС
© Надежда Колосова/ТАСС
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Болельщики увидят игру сборных России и Испании

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Соревнования по соломенному футболу и совместный просмотр игры сборной России в 1/8 чемпионата мира пройдут на соломенной фан-зоне в Ставропольском крае, сообщил ТАСС в воскресенье организатор площадки, фермер Роман Пономарев.

"В 16:00 мск у нас стартуют соревнования по соломенному футболу, сегодня участвуют четыре команды, потому что времени на турнир сегодня удастся выделить немного. 7 числа будет еще один турнир, и 13-15 июля мы организуем чемпионат мира по соломенному футболу, в общей сложности порядка 40 команд будут участвовать", - сказал он.

Турнир пройдет на соломенной футбольной арене, которая построена на полях бахчи Пономаревых. Рядом с ней находится экран для просмотра трансляций чемпионата мира, проходящего в России, и безалкогольный спорт-бар под соломенной крышей.

"Надеемся, конечно, на победу российских футболистов, хотя ребята уже молодцы. Футбол - командная игра, большую роль играет характер, мне кажется, даже больше, чем техника игры. Если наша команда проявит характер и наладит тактику, то они просто обязаны выиграть", - считает Роман Пономарев.

Старт местных соревнований и матч 1/8 мирового чемпионата совпали с открытием арбузного сезона на бахче, до полудня на место приехали уже больше тысячи гостей, некоторые намерены дождаться вечерней трансляции.

"Мы приехали все семьей, детям интересно посмотреть на соломенные фигуры, попробовать первые для этого лета арбузы. Я сам хочу увидеть, насколько сложно играть в соломенный футбол и, конечно, дождаться вечера, чтобы всем вместе поболеть за нашу сборную", - отметил ставропольчанин Семен Виноградов, приехавший на площадку с женой и двумя сыновьями.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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