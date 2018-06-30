Российские болельщики обыграли испанских в матче на Красной площади перед 1/8 финала ЧМ

Встреча завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной России победили поклонников команды Испании в матче перед игрой 1/8 финала чемпионата мира между сборными двух стран. Встреча прошла на территории Парка футбола на Красной площади и завершилась со счетом 2:0.

Понаблюдать за матчем собралось около 250 человек. Игра прошла в формате "шесть на шесть". Команды сыграли два тайма по 20 минут. Мероприятие прошло с целью развития и укрепления дружеских и спортивных отношений между странами.

"Мы хотим поблагодарить Россию за прекрасную организацию чемпионата мира. Все испанские болельщики чувствуют себя как дома во все эти дни. Неважно, какой будет результат сегодня днем и вечером. Главное, что мы проведем это время вместе и весело", - сказал капитан испанской команды перед игрой.