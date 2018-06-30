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1 июля, 13:32
Российские болельщики обыграли испанских в матче на Красной площади перед 1/8 финала ЧМ
© Артем Крук/ТАСС
© Артем Крук/ТАСС
© Артем Крук/ТАСС
© Артем Крук/ТАСС
© Артем Крук/ТАСС
© Артем Крук/ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной России победили поклонников команды Испании в матче перед игрой 1/8 финала чемпионата мира между сборными двух стран. Встреча прошла на территории Парка футбола на Красной площади и завершилась со счетом 2:0.

Понаблюдать за матчем собралось около 250 человек. Игра прошла в формате "шесть на шесть". Команды сыграли два тайма по 20 минут. Мероприятие прошло с целью развития и укрепления дружеских и спортивных отношений между странами.

"Мы хотим поблагодарить Россию за прекрасную организацию чемпионата мира. Все испанские болельщики чувствуют себя как дома во все эти дни. Неважно, какой будет результат сегодня днем и вечером. Главное, что мы проведем это время вместе и весело", - сказал капитан испанской команды перед игрой.

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Позднее в воскресенье на стадионе "Лужники" состоится матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Встреча начнется в 17:00 мск. "Я не впервые принимаю участие в подобных матчах, очень важно объединять болельщиков разных стран на таком празднике футбола, как чемпионат мира. Я буду на стадионе поддерживать сборную России, надеюсь, ребята сыграют как мы и победят, а Игорь Акинфеев не пропустит ни одного мяча", - сказал вратарь команды российских болельщиков Иван Горбачев.

"Организация матча великолепна, как и организация всего турнира. Все испанские болельщики, которых я встречал здесь, очень довольны всем, как в Москве, так и в других городах. У меня никогда не было никаких проблем в отношениях с российскими болельщиками, всегда положительно к ним относился и уверен, что матч в "Лужниках" пройдет в дружеской обстановке. Сборная Испании должна победить, но в одной игре может быть всякое, ожидаю сложного матча", - рассказал ТАСС испанский болельщик Адриан.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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