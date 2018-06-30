Гризманн назвал уругвайского футболиста Кавани лучшим примером настоящего нападающего

ИСТРА /Московская область/, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани может служить примером для всех форвардов мира. Такое мнение высказал на пресс-конференции нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.
В субботу сборные Уругвая и Франции пробились в четвертьфинала чемпионата мира, обыграв команды Португалии (2:1) и Аргентины (4:3) соответственно. Кавани отличился дублем в игре с португальцами, однако был заменен из-за травмы. Пока непонятно, сможет ли он сыграть с французами.
"Для меня это образец нападающего для всего мира - он забивает, помогает команде в защите, появляется на всех участках поля. Если он не сыграет из-за травмы, это серьезно поменяет ситуацию, потому что он большой игрок, - считает Гризманн. - Но есть Кристиан Стуани, который хорошо обороняется и играет головой, так что нам надо будет быть внимательными при стандартных положениях".
В составе мадридского "Атлетико" Гризманн выступает вместе с парой центральных защитников уругвайцев Диего Годином и Хосе Марией Хименесом. Он признался, что обожает уругвайцев и их стиль игры.
"Мне посчастливилось выступать с Карлосом Буэной в "Реал Сосьедад", сейчас выступаю с Диего и Хименесом, а Диего является моим другом. Я обожаю уругвайцев, это очень дружелюбные и добрые люди. Люблю, как играет их сборная, - они защищаются вместе, оставляют на поле все свои силы ради своих партнеров".
"Все будет решаться в деталях, - поделился ожиданиями Гризманн. - Надо быть внимательными к "стандартам" и быстрым атакам и спокойными самим в нужные моменты. Да, и нам надо улучшать позиционную атаку, чтобы вскрыть их оборону".
Гризманн рассказал, за счет чего команде удалось обыграть аргентинцев. "Прежде всего я был удивлен, что они играли без чистого форварда, не было ни (Мауро) Икарди (не вошел в заявку на ЧМ - прим. ТАСС), ни Гонсало Игуаина. Они провели неплохой матч, но нам удалось перекрыть связь между Лионелем Месси, Хавьером Маскерано и Эвером Банегой", - поделился он.
Нападающий отметил действия 19-летнего партнера по команде Килиана Мбаппе, который отметился дублем и заработал пенальти. "Меня удивляет его спокойствие, причем неважно, о каком матче идет речь. Это супер для нас. Он любит "стеночки", забегания, очень техничен, он умеет открываться, нам остается дать ему хороший пас", - отметил Гризманн.
Встреча Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.