Гризманн назвал уругвайского футболиста Кавани лучшим примером настоящего нападающего

В субботу сборные Уругвая и Франции пробились в четвертьфинала чемпионата мира, обыграв команды Португалии (2:1) и Аргентины (4:3) соответственно, Кавани отличился дублем в матче с португальцами

ИСТРА /Московская область/, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани может служить примером для всех форвардов мира. Такое мнение высказал на пресс-конференции нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. В субботу сборные Уругвая и Франции пробились в четвертьфинала чемпионата мира, обыграв команды Португалии (2:1) и Аргентины (4:3) соответственно. Кавани отличился дублем в игре с португальцами, однако был заменен из-за травмы. Пока непонятно, сможет ли он сыграть с французами. "Для меня это образец нападающего для всего мира - он забивает, помогает команде в защите, появляется на всех участках поля. Если он не сыграет из-за травмы, это серьезно поменяет ситуацию, потому что он большой игрок, - считает Гризманн. - Но есть Кристиан Стуани, который хорошо обороняется и играет головой, так что нам надо будет быть внимательными при стандартных положениях".

Смотрите также Почему сборная Испании является исторически неудобным соперником для команды России