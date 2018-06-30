Поздняков: футболисты сборной РФ могут обыграть испанцев, если проявят волю и характер

Сборная России по футболу сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в воскресенье на столичной арене "Лужники", начало встречи в 17:00 мск

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские футболисты способны победить команду Испании на чемпионате мира по футболу, если проявят волю и характер - олимпийцы являются наглядным примером. Об этом на открытии Всероссийского олимпийского дня сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Команда Испании - сложный соперник с выдающимися игроками. Но в спорте возможно, проявив волю и характер, побеждать даже самых сильных соперников. Олимпийцы показывают это своим наглядный примером", - сказал Поздняков.

Сборная России по футболу сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в воскресенье на столичной арене "Лужники", начало встречи в 17:00 мск.