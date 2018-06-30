Левитин: сборная России по футболу должна сыграть в 1/8 финала ЧМ как "Красная машина"

Сборная России по футболу сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в воскресенье на столичной арене "Лужники", начало встречи в 17:00 мск

"Красная машина" - неофициальное название сборной СССР по хоккею, которая семь раз становилась олимпийским чемпионом и 22 раза - чемпионом мира. В 2018 году российские хоккеисты впервые завоевали золото Олимпийских игр.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира против испанцев должна играть как "Красная машина". Такое мнение на открытии Всероссийского олимпийского дня высказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Футбол тоже олимпийский вид спорта, - сказал Левитин. - Давайте об этом не забывать. Давайте пожелаем всем, чтобы в "Лужниках" была "Красная машина".

"Для меня сегодня не результат важен, а характер, который могут проявить наши футболисты. За полгода [до старта ЧМ-2018] мы только об этом их и просили. Вчера на матчах [1/8 финала] в Казани и Сочи мы видели самоотдачу футболистов. Россия в любом случае выиграла от чемпионата мира, мы уже победили", - заключил он.

Сборная России по футболу сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в воскресенье на столичной арене "Лужники", начало - 17:00 мск.