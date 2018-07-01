Товен: Мбаппе не хватает совсем немного, чтобы стать великим футболистом

19-летний Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины (4:3) забил два мяча, повторив достижение Пеле

ИСТРА /Московская область/, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе показывает невероятную игру для своего возраста, ему не хватает немного, чтобы стать великим. Такое мнение высказал на пресс-конференции партнер Мбаппе по сборной полузащитник Флориан Товен.

Сборная Франции в субботу обыграла команду Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира. В составе французов дублем отметился 19-летний Мбаппе, который стал первым с 1958 года игроком до 20 лет после бразильца Пеле, которому удалось сделать дубль на мировом первенстве.

"Он был спокоен, как и после предыдущих матчей, не заметил в нем изменений, - рассказал Товен о том, как Мбаппе относится к сравнениям с Пеле и другим бразильцем Роналдо. - Могу только сказать ему "Браво", то, что он делает в таком возрасте, невероятно. Ему не хватает совсем немного, чтобы стать великим. Франция должна гордиться тем, что у нее есть такой игрок, как он".

По мнению полузащитника, встреча в целом может стать образцом для команды. "Этот матч может служить примером для нас, невероятная игра, мы полностью отдались борьбе. Вы же видели радость команды после матча, мы и в самолете обратно кричали и радовались. Это праздник для всей Франции, во время матча, надеюсь, родилась настоящая команда", - заявил он.

Товен признался, что аргентинец Лионель Месси в любом случае остается для него примером для подражания. "Месси вновь доказал, что является невероятным футболистом, обожаю его. Он проделывал невероятные вещи, хотя бы в моменте с их третьим голом. Он в любом случае остается тем, кто меня вдохновляет", - рассказал он,

Он также отметил красивый гол дальним ударом защитника команды Бенжамена Павара. "Он забил невероятный гол. Он исполнил прием, который сложно повторить даже некоторым атакующим игрокам. В целом он хороший, скромный парень, уважительно относится ко всем", - поделился он.

Гризманн даст советы по уругвайцам

Соперником французов по четвертьфиналу станет команда Уругвая, которая обыграла португальцев (2:1) в 1/8 финала. Пару центральных защитников уругвайцев составляют Диего Годин и Хосе Мария Хименес из мадридского "Атлетико", за который выступают французы Антуан Гризманн и Лукас Эрнандес.

"Гризманн даст нам советы по некоторым игрокам уругвайцев, - признался Товен. - Они (Годин и Хименес) опытные, особенно Годин, хорошо друг друга знают и почти не делают ошибок. Нам надо найти пространства за их спинами, потому что единственное чего им не хватает - это скорость".

"Надо сохранять холодную голову, если мы хотим выиграть турнир, - напомнил полузащитник. - Они (уругвайцы) играют по схеме "4-4-2", компактно, похоже на игру "Атлетико" - отличная оборона и быстрые атаки. Это будет очень сложный матч. В целом латиноамериканские команды - это всегда борьба, с ними всегда сложно пробиться вперед".

Встреча Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.