Болельщики из Бразилии устроили детский праздник в самарской больнице

Посетившая больницу группа представляет общественное движение "Болельщики радости", созданное в Бразилии в 2008 году

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Группа бразильских болельщиков устроила в воскресенье праздник для маленьких пациентов Самарской детской клинической больницы №1, сообщил корреспондент ТАСС.

Семеро бразильских молодых людей и одна девушка, владеющая русским языком, пришли с утра в больницу с мешками с подарками. Переодевшись в яркие наряды желто-зеленых цветов бразильской сборной, гости, надев шляпы болельщиков и огромные клоунские очки, прошли по этажам больницы, заходя в палаты и веселя детей. Для тех, кто мог выйти из палаты, болельщики устраивали в коридорах общие праздники. Гости знакомились с каждым ребенком и пели в честь каждого песни, танцевали, играли с детьми в футбол воздушными шариками, дарили маленьким пациентам флаги Бразилии и различную атрибутику болельщиков, а также просили их болеть на чемпионате одновременно за две сборные - России и Бразилии.

Как рассказали журналистам гости, в составе группы, посетившей самарскую больницу, - два врача, предприниматели, адвокат, студент и журналист. Они представляют общественное движение "Болельщики радости", созданное в Бразилии в 2008 году. Участники движения проводят различные социальные акции для детей. Самара - первый российский город, в котором "Болельщики радости" провели подобную акцию.

"Мы, бразильцы, очень любим футбол и хотим принести радость, энергию и атмосферу чемпионата мира детям, которые находятся в больницах. Радость укрепляет иммунитет и помогает побыстрее выздороветь. Мы давно хотели это провести, и когда мы сегодня увидели, как дети улыбаются, - для нас это было ощущением сбывшейся мечты", - рассказал журналистам врач-хирург из Сан-Паулу Фернандо Понтес.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Самара уже приняла четыре встречи группового этапа. 2 июля здесь в матче 1/8 финала встретятся сборные Бразилии и Мексики, а 7 июля пройдет игра 1/4 финала турнира.