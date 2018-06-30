Гризманн: Испанцам предстоит сложный матч против сборной России на ЧМ-2018

ИСТРА /Московская область/, 1 июля. /ТАСС/. Сборной Испании по футболу предстоит сложный матч с командой России в 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение высказал на пресс-конференции нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.
Гризманн выступает за мадридский "Атлетико" вместе с игроками испанской сборной Саулем Нигесом, Коке и Диего Костой.
"Для испанцев это будет сложный матч, потому что они играют против россиян, которые выступают дома. Но они все- таки остаются испанцами и показывают, что улучшают свою игру по ходу турнира", - сказал Гризманн, а также пожелал удачи своим партнерам по мадридскому клубу на испанском языке.
Матч Испания - Россия пройдет в воскресенье в "Лужниках", начало - в 17:00 мск. Французы в 1/4 финала сыграют против команды Уругвая 6 июля в Нижнем Новгороде.