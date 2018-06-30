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1 июля, 12:41
Гризманн: Испанцам предстоит сложный матч против сборной России на ЧМ-2018
Антуан Гризманн
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Матч между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в "Лужниках" и начнется в 17:00 мск

ИСТРА /Московская область/, 1 июля. /ТАСС/. Сборной Испании по футболу предстоит сложный матч с командой России в 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение высказал на пресс-конференции нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.

Гризманн выступает за мадридский "Атлетико" вместе с игроками испанской сборной Саулем Нигесом, Коке и Диего Костой.

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"Для испанцев это будет сложный матч, потому что они играют против россиян, которые выступают дома. Но они все- таки остаются испанцами и показывают, что улучшают свою игру по ходу турнира", - сказал Гризманн, а также пожелал удачи своим партнерам по мадридскому клубу на испанском языке.

Матч Испания - Россия пройдет в воскресенье в "Лужниках", начало - в 17:00 мск. Французы в 1/4 финала сыграют против команды Уругвая 6 июля в Нижнем Новгороде.

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