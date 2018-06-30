Гризманн: Испанцам предстоит сложный матч против сборной России на ЧМ-2018

Матч между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в "Лужниках" и начнется в 17:00 мск

ИСТРА /Московская область/, 1 июля. /ТАСС/. Сборной Испании по футболу предстоит сложный матч с командой России в 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение высказал на пресс-конференции нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. Гризманн выступает за мадридский "Атлетико" вместе с игроками испанской сборной Саулем Нигесом, Коке и Диего Костой.

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