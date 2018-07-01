Пронос зонтов разрешен на "Лужники" и в фан-зону в день матча ЧМ Испания - Россия

Матч между сборными России и Испании начнется в "Лужниках" в 17:00 мск

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Организаторы разрешили в воскресенье проносить на стадион "Лужники", где пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия, и в фан- зону на Воробьевых горах любые зонты, за исключением зонтов- тростей. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Согласно правилам посещения стадионов, к проносу были запрещены зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии. В Москве в воскресенье ожидаются гроза и порывистый ветер.

Матч между сборными России и Испании начнется в "Лужниках" в 17:00 мск.