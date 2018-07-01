Дзюба: сборная России должна сыграть на 200%, чтобы у нее был шанс в матче с испанцами

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании. Такое мнение высказал нападающий сборной России Артем Дзюба, чьи слова приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"В день матча все мои мысли будут в "Лужниках", - сказал Дзюба. - Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле, нужно будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет командный дух. В футболе в один определенный день любая команда может обыграть любую, чем он [футбол], наверное, и прекрасен. Если мы все выйдем и сыграем не на своем максимуме, а даже выше - на 200-300% - я верю, что у нас будет шанс создать этот исторический момент".