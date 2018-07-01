Орешкин и Мацуев примут участие в благотворительном футбольном матче на Красной площади

Встреча пройдет в рамках перекрестного года культуры Катара и России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и пианист Денис Мацуев примут участие в благотворительном матче в Парке футбола на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Парка футбола.

Команды из России и Катара проведут товарищеский матч 5 июля. Встреча, организованная благотворительным фондом "Артист", пройдет в рамках перекрестного года культуры Катара и России. В состав российской команды также вошли Дмитрий Маликов, Николай Фоменко, Олег Меньшиков, Максим Виторган, Аркадий Дворкович, Александр Новак и Николай Гуляев.

3 июля в Парке состоится футбольный турнир с участием беженцев, который организован при поддержке организации "Футбол против расизма в Европе". Участники турнира будут разделены на четыре смешанные команды и проведут четыре матча по 15 минут. Судьей турнира будет офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин.

Парк футбола работает на Красной площади каждый день с 10:00 до 22:00 мск. Вход на территорию парка свободный. Посетители могут принять участие в конкурсах, а также попробовать забить гол "Робокиперу", проверить меткость на футбольных симуляторах "Бомбардир" или "Быстропас", а также спастись от жары в павильоне "Зима", где все города, принимающие матчи чемпионата, представлены ледовыми скульптурами.