Мунтян: сборная России в матче с испанцами не должна обращать внимание на титулы соперника

Матч сборных России и Испании пройдет в воскресенье в "Лужниках", начало - 17:00 мск

В составе испанцев выступают, в частности, шесть футболистов действующего победителя Лиги чемпионов "Реала" и четыре игрока действующего чемпиона страны "Барселоны".

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским футболистам в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании не стоит обращать внимание на титулы игроков команды соперника. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы, семикратный чемпион СССР, четвертьфиналист чемпионата мира 1970 года Владимир Мунтян.

"Главное - играть в свою игру спокойно, без нервов, не обращать внимание на их титулы. Как правило, такие матчи красивыми не бывают, на таком форуме нужно отрабатывать из последних сил, - сказал Мунтян. - Если российские футболисты так отнесутся к этому матчу, то все будет в порядке".

На групповом этапе сборная Испании одержала победу над командой Ирана (1:0) и сыграла вничью со сборными Португалии (3:3) и Марокко (2:2). "Сегодняшние испанцы далеки от своей лучшей формы, с ними можно играть, тем более дома, при поддержке болельщиков. Я все-таки верю, что удастся обыграть испанцев", - отметил он.

Матч сборных России и Испании начнется в воскресенье в "Лужниках" в 17:00 мск.