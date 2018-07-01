Сборные Японии и Бельгии не будут проводить тренировки на "Ростов-Арене" перед матчем ЧМ

Японцы будут тренироваться на стадионе "Олимп-2", бельгийцы - на арене СКА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Сборные Бельгии и Японии, которые встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу на "Ростов-Арене", проведут предматчевые тренировки на резервных стадионах. Об этом сообщил ТАСС пресс-офицер "Ростов-Арены".

Матч между сборными Бельгии и Японии станет пятой по счету игрой чемпионата мира, которая пройдет в Ростове-на- Дону. Все восемь команд, игравших на ранее на "Ростов- Арене", там же проводили и предматчевые тренировки.

"Сборная Японии будет сегодня тренироваться на стадионе "Олимп-2", бельгийцы - на стадионе СКА, - рассказал собеседник ТАСС. - Но и о каком переносе тренировок с "Ростов-Арены" говорить не приходится. Дело в том, что команды могут проводить тренировки как на стадионе, где пройдет на следующий день матч, так и на подготовленных резервных стадионах. Сборные Бельгии и Японии решили тренироваться не на "Ростов-Арене".

Матч между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля в 21:00 мск.