Собянин положительно оценил уровень безопасности в Москве в дни чемпионата мира

Мэр столицы назвал проведение матчей чемпионата серьезным испытанием для системы безопасности города

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Серьезных происшествий в Москве в дни чемпионата мира по футболу практически нет, болельщики ведут себя "вполне миролюбиво", отметил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

"Не все болельщики ведут себя спокойно, наоборот, большинство ведет себя чрезвычайно активно, но в большинстве случаев - вполне миролюбиво. Поэтому каких-либо серьезных эксцессов за это время почти не было", - сказал он.

Собянин выразил надежду, что такое положение дел в городе сохранится, несмотря на то, что полуфиналы и финал чемпионата еще впереди. "Это будет серьезное испытание для системы безопасности города", - подчеркнул мэр.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч пройдет 15 июля в Москве.