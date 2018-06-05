Есть ли будущее у сборной Аргентины после Месси

ТАСС рассказывает о перспективах команды, которая может остаться без своей главной звезды после бесславного выступления на ЧМ-2018

Сборная Аргентины покинула чемпионат мира по футболу, уступив в 1/8 финала команде Франции — 3:4. Несмотря на три забитых мяча, аргентинцы так и не сумели найти свою игру в нападении, а ошибки в обороне команду похоронили. Аргентинцы показали худший результат на чемпионатах мира с 2002 года, когда и вовсе не сумели выйти из группы. Это было еще до "эры Месси" — со своим лидером они ранее добирались как минимум до четвертьфинала.

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Причины фиаско сборной Аргентины, вице-чемпиона мира 2014 года, в чем-то схожи с проблемами победителей предыдущего мирового первенства из Германии, где также доверились ветеранам и прогадали. Аргентинская сборная была одной из самых возрастных на чемпионате мира, однако происходило это не по прихоти ее главного тренера Хорхе Сампаоли или даже Лионеля Месси, которого называли едва ли не настоящим наставником команды, тогда как экстравагантный специалист выполнял лишь представительские функции. В нынешней аргентинской команде выступали футболисты, которые просто не соответствуют уровню притязаний этой сборной — молодое поколение аргентинцев заметно уступает своим предшественникам. Хотя сотни игроков из этой страны продолжают выступать в европейских чемпионатах, можно перечислить от силы двоих в возрасте не старше 25 лет, имеющих действительно звездный статус. Это Мауро Икарди и Паоло Дибала, причем первый на чемпионат мира не приехал, а второй сыграл лишь пару десятков минут. Смог бы Икарди помочь этой команде — большой вопрос, учитывая, что он очень зависимый от своей полузащиты футболист. А центра поля у аргентинцев, по сути, и не было. Тогда как Дибала по своей сути дублировал Месси, ставить их вместе Сампаоли не решился, да и те минуты, что Дибала провел в матче с хорватами, не убедили, что тренер был не прав. Так что присутствие в основном составе этих двух футболистов вряд ли кардинально улучшило бы игру аргентинцев. Проблемы назревали давно, и турнир в России помог вскрыть нарыв. Аргентинцы ужасно играли в отборочном цикле, пробившись в финальную стадию лишь благодаря хет-трику Лео Месси в заключительном матче с эквадорцами. Практически все аргентинские лидеры, приезжая в национальную сборную, были не похожи на себя. Их достаточно высокого класса было достаточно на отдельные подвиги, потому Аргентина и смогла "на флажке" пробиться на чемпионат мира, а затем даже выйти из группы. Отдельные всплески наблюдались и в матче с французами — как дальний удар Анхеля Ди Марии, который в целом здесь выступил неудачно. Но не более того. Так что те, кто последние годы следил за аргентинской сборной, ничуть не удивился нынешнему провалу. Больше удивило то, что с такой игрой она сумела выйти из группы. Хаос в федерации Четыре года назад ушел из жизни Хулио Грондона — многолетний глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA), который руководил ей 35 лет. Грондона также занимал пост вице-президента ФИФА, был правой рукой бывшего главы Международной федерации футбола Йозефа Блаттера и наверняка стал бы одним из главных фигурантов коррупционного скандала в ФИФА. Перед кончиной Грондона, пытаясь сохранить власть в аргентинском футболе, продавил совершенно нелепую реформу в чемпионате страны, когда количество команд в элитной лиге увеличилось с 20 до 30.

Последствия в стране расхлебывают до сих пор — уровень турнира заметно упал, из года в год меняется формула проведения чемпионата и количество команд, так что Аргентина просто перестала поставлять футболистов высокого класса. Приезжающим из Аргентины молодым игрокам необходимо время, чтобы заиграть на высоком уровне. Получается далеко не у всех, что, в частности, подтвердили примеры приехавших год назад в "Зенит" Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони - на родине они котировались весьма высоко, но выступать в топ-клубах и сборной явно не готовы. Хотя даже рассматривались кандидатами на участие в чемпионате мира. После смерти Грондоны началась чехарда и в AFA, когда за власть стали бороться различные клубные группировки. На одних выборах главы AFA при подсчете голосов оказалось больше бюллетеней, чем имеющих право голоса делегатов — и страна надолго осталась без президента футбольной федерации. Лишь под давлением ФИФА в Аргентине сумели выбрать нового главу AFA, но было потеряно важное время. Оказалось, что двукратных чемпионов мира некому тренировать… Аргентинские специалисты на хорошем счету в Южной Америке и даже Европе, аргентинцы привезли в Россию команды Колумбии, Перу и Египта, аргентинец, но с испанским паспортом Хуан Пицци возглавлял сборную Саудовской Аравии. Однако из-за бардака в федерации покинул национальную команду Херардо Мартино — очень уважаемый и толковый специалист. У его преемника Эдгардо Баусы ничего не получилось, и в итоге на амбразуру был брошен Сампаоли, которого пришлось выкупать у испанской "Севильи". Сампаоли успешно работал со сборной Чили, которую вывел в 1/8 финала чемпионата мира-2014 и сделал чемпионом Южной Америки через год. Однако в Чили у него была сплоченная команда, в Аргентине же ему так и не удалось добиться единства, несмотря на все лозунги и заявления во время чемпионата мира в России. Из стана аргентинской сборной то и дело разносились слухи о конфликтах между игроками. Примечательно, что после ухода Сампаоли похожая нездоровая ситуация сложилась и в сборной Чили — и она не попала на чемпионат мира. Месси поднять команду не сумел Краеугольным камнем сборной Аргентины остается Месси, которого сейчас наверняка посчитают главным виновником провала. С большой долей вероятности он завершит выступления за сборную — не выиграв в ней ничего, кроме второстепенного для футболистов титула олимпийского чемпиона в составе молодежной команды. Месси исполнился 31 год, но дело даже не возрасте, а понимании, что время этого поколения уже ушло, а новую команду необходимо строить без него.

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Для аргентинского футболиста с условной фамилией Гомес или Гонсалес, который забил бы на чемпионате мира гол в решающем матче за выход из группы и сделал две результативные передачи в 1/8 финала, такой турнир можно было посчитать удачным. Но не для Месси, который остается одним из лучших игроков мира. Увы, на турнире в России Месси вновь не мог ярко сыграть в матчах, где плохо играют его партнеры. Он не смог повести их за собой. Это качество характера Лео и не позволило ему ничего выиграть со сборной, хотя несколько раз она играла в финалах, в том числе и на чемпионатах мира. Увы, ни Сампаоли, ни его предшественникам в сборной так и не удалось нивелировать этот недостаток лидера аргентинского футбола. Сампаоли перед матчем с командой Франции не раз назвал Месси гением, но остальные игроки так и не смогли поддержать его. Когда партнеры Лео носят футболку "Барселоны", у них получается все, и тогда Месси не остановить. В сборной на чемпионате мира аргентинские футболисты также верили в гений своего лидера — а поддержать не смогли. Было грустно смотреть, как Месси, не находя должных продолжений атак, раз за разом обреченно шел в обыгрыш, но соперники разбежаться Лео не позволяли. В этом и большая вина Сампаоли, который так и не сумел поставить команде игру. В каждом из четырех матчей он менял схему, встречу 1/8 финала аргентинцы и вовсе начинали с Месси в роли центрфорварда, который на деле располагался едва ли не в опорной зоне. Каждый шаг тренера, казалось, запаздывал на игру. А если тренер и вдруг угадывал с заменой, становилось непонятно, почему аргентинцы так не играли с самого начала. Самый сложный вопрос — как бы играла сборная Аргентины без Месси? Учитывая уровень игроков, вряд ли бы лучше, хотя по матчам в России было заметно, что вести игру команды есть кому — тому же Эверу Банеге, у которого мяч держался гораздо лучше, чем у Месси. Однако сборная Аргентины привыкла играть в комбинационный футбол с постоянным владением мяча, а никто, кроме Месси и его "Барселоны", не умеет делать это лучше. Так что Месси надо было лишь вписать в такую игру, но на это у Сампаоли не хватило ни времени, ни, скорее всего, тренерского таланта. Обороны у Аргентины не было Отдельный разговор — про игру сборной Аргентины в защите. Она и так не отличалась надежностью, но незадолго до старта чемпионата мира получил травму основной голкипер Серхио Ромеро. Звездой он никогда не был, прозябая в запасе клуба "Манчестер Юнайтед", но уверенности своим оборонцам добавлял. В России оборона аргентинцев сыграла ужасно, да и оба дублера Ромеро — Вильфредо Кабальеро и Франко Армани — не выручили. Защитники могут похвастаться разве что двумя забитыми голами Рохо и Габриэля Меркадо, но в целом эта линия сыграла очень слабо.

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