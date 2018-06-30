Отец Дзагоева: Алан выйдет в матче ЧМ с испанцами в стартовом составе или на замену

По словам Тарела Дзагоева, российский полузащитник "находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июля. /ТАСС/. Футболист сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии, сможет выйти на поле в игре 1/8 финала с командой Испании, если не в стартовом составе, то на замену. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Тарел Дзагоев.

Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из- за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

"Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену", - сказал Дзагоев.

Он отметил, что Алан сейчас "находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть".