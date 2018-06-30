Мостовой: отъезд Месси и Роналду не скажется на интересе к чемпионату мира в России

В субботу сборные Аргентины и Португалии уступили в своих матчах 1/8 финала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Вылет из чемпионата мира по футболу сборных Аргентины и Португалии, в которых выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду соответственно, не скажется на интересе к турниру со стороны болельщиков. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой. В субботу сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, обыграв на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3. "Эта игра была, прежде всего, удивительна из-за количества забитых мячей. Вряд ли кто-то рассчитывал, что встреча получится столь результативной. В моем понимании Франция изначально была фаворитом, потому что показывала более стабильную игру с хорошим подбором футболистов и длинной скамейкой запасных", - сказал Мостовой.

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"В очередной раз мы убедились, что Килиан Мбаппе (автор двух мячей в ворота аргентинцев) вырос в звездного нападающего, он опять показал свой класс, - продолжил он. - Я всегда переживал за Месси, но здесь не повезло, что столь сильные команды встретились так рано". Сборная Уругвая обыграла команду Португалии в 1/8 финала со счетом 2:1, оба мяча забил форвард Эдинсон Кавани. "Не хотелось бы хвастаться, но до матча я предполагал подобный исход. У Португалии есть Криштиану Роналду, а у уругвайцев есть два подобных футболиста - Луис Суарес и Кавани, поэтому все закономерно", - считает Мостовой.

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