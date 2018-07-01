Игру Россия - Испания на ЧМ будут смотреть в доме самого старого охотника ущелья в Осетии

Самая высокогорная в стране фан-зона находится в селе Дунта на высоте 1770 м над уровнем моря

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июля. /ТАСС/. Жители высокогорного села Дунта в Северной Осетии решили присоединиться к массовому просмотру матча команд России и Испании в доме самого старого охотника Дигорского ущелья. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в воскресенье инициатор проведения трансляции, руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов.

Сборная России сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Москве, игра начнется в 17:00 мск.

"В [селении] Куссу в доме самого старого охотника Дигорского ущелья - 88-летнего Мусаби Байсангурова - соберутся местные жители. Ожидается, что [болельщики] приедут на просмотр матча и из селения Задалеск", - сказал Карданов.

Перед игрой старейшины по традиции вознесут молитвы над тремя осетинскими пирогами с пожеланиями удачи сборной России.

Самая высокогорная в стране фан-зона в Дунте находится на высоте 1770 м над уровнем моря. Ранее массовые просмотры уже проходили в трех селах Дигорского ущелья - Камунта, Куссу и Задалеске.

Российскую сборную будут поддерживать и в других районах Северной Осетии. На малой родине главного тренера команды Станислава Черчесова - городе Алагир - просмотр матча пройдет в единственном на весь 20-тысячный райцентр доме культуры. Там же в квартале Энергетиков жители установили баннер с портретом Черчесова. За команду земляка там будут болеть всем двором.

Во Владикавказе игру будут смотреть в ресторанах, кафе и спортбарах.