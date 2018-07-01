Роналду заявил, что организация чемпионата мира по футболу в России его приятно удивила

Нападающий отметил, что сборная Португалии покидает турнир с высоко поднятой головой

"Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности, - отметил Роналду. - Я чувствовал себя здесь счастливым".

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В субботу сборная Португалии в Сочи проиграла команде Уругвая со счетом 1:2 в матче 1/8 финала и завершила выступление на турнире. "Наша команда хотела победить, считаю, что мы играли лучше уругвайцев, - сказал португалец. - Однако в футболе побеждает тот, кто забьет больше голов. Пускай результат нас разочаровал, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой".

Роналду не стал отвечать на вопрос о своем будущем в национальной команде. "Сейчас не время говорить о будущем тренерского штаба и игроков сборной, - сказал 33-летний футболист. - Команда продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас есть много молодых игроков, которые желают добиться с командой успехов".

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы, на групповом этапе чемпионата мира команда сыграла вничью с испанцами (3:3) и иранцами (1:1), а также победила марокканцев (1:0). Роналду в этих встречах забил четыре мяча.