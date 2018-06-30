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1 июля, 03:04
Месси и Роналду покинули чемпионат мира по футболу в России в один день
Криштиану Роналду
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сборная Аргентины в матче 1/8 финала уступила французам, португальцы проиграли команде Уругвая

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Семнадцатый день чемпионата мира по футболу стал последним на турнире для лучших игроков современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В матчах 1/8 финала аргентинцы проиграли французам, а португальцы - уругвайцам.

Встреча сборных Франции и Аргентины в Казани завершилась со счетом 4:3 и стала одной из самых ярких на турнире. В ней было все - и лихой сюжет (аргентинцы не только отыгрались, но и вышли вперед во втором тайме, но затем пропустили три мяча подряд), и красивые голы. Особенно удались два мяча - после дальнего выстрела аргентинца Анхеля ди Марии и великолепный по исполнению крученый удар француза Бенжамина Павара.

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Встреча запомнится болельщикам как матч, в котором молодой французский талант Килиан Мбаппе оставил Месси без титула чемпиона мира по футболу. 19-летний Мбаппе в этой встрече заработал пенальти и забил два мяча, став лучшим игроком матча. "Он - феномен, у меня нет слов, чтобы сказать, насколько он великолепен", - так оценил игру Мбаппе французский полузащитник Блез Матюиди, назвавший молодую звезду гением.

Во Франции Мбаппе считают символом связи поколений и продолжения победных традиций. Дело в том, что он родился в декабре 1998 года и стал первым из родившихся после победы французов на домашнем чемпионате мира, кому удалось забить за сборную. Кроме того, Мбаппе стал первым с 1958 года игроком до 20 лет, которому удалось сделать дубль на чемпионате мира. В последний раз это удавалось Пеле.

Заголовки по всему миру кричат, что Мбаппе уже заменил Месси. "Месси - уникален, Месси есть Месси, сложно сравнивать других игроков с ним, - не стал поддаваться эмоциям вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис. - У Килиана есть огромный потенциал, надеюсь, что он достигнет высочайшего уровня. Если у него будет правильный настрой и он будет усердно работать, то сможет его достигнуть".

Кавани сделал дубль и получил травму

Вслед за Месси чемпионат мира покинул и Роналду. Португальцы в Сочи уступили уругвайцам со счетом 1:2. Дублем у победителей отметился форвард Эдинсон Кавани, который преждевременно покинул поле из-за травмы.

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"Он почувствовал боль, но пока мне еще не удалось побеседовать с медиками. Времени на восстановление немного, после дня отдыха нам придется свериться с ситуацией и диагнозом. Пока мы все обеспокоены, но нам пока точно не известно, насколько серьезная эта травма", - сказал главный тренер уругвайцев Оскар Табарес.

"Мои поздравления команде Уругвая, они продолжают выступление на чемпионате мира. Их нападающие очень сильные, они подыгрывали друг другу и прекрасно работали. Мы не были готовы к контролю таких движений Кавани и Суареса, нам не удавалось это пресечь, в этом заслуга сборной Уругвая, их преимущество", - подвел итог матча главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Кроме того, Сантуш заявил, что Роналду необходим сборной Португалии для дальнейшего развития команды. "Криштиану еще многое может дать футболу, мы надеемся, что он и дальше будет в команде, продолжит подтягивать молодых игроков - это важный процесс. Ни одна команда не может сыграть одним игроком и победить. Криштиану сыграл, как обычно, и мы не победили только потому, что сборная Уругвая забила дважды, а мы только один гол", - сказал главный тренер португальцев.

Эпоха Месси и Роналду подходит к концу

"Что-то потеряет, но что-то и приобретет. Хорошо, что это случилось в один день", - с улыбкой ответил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович на вопрос, не потеряет ли в интересе турнир после вылета команд Месси и Роналду.

Месси выиграл все индивидуальные награды и трофеи на клубном уровне, однако в сборной у обладателя пяти "Золотых мячей" только одна победа - на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, что для футболистов является далеко не главным достижением на уровне национальной команды. Для Месси главными целями остаются победа на чемпионате мира или в Кубке Америки, однако в обоих случаях ему не хватало одного шага до их достижения. Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии он стал вторым, как и в Кубке Америки, серебряным призером которого он становился три раза. Один раз - из-за собственного промаха в серии пенальти.

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Об уходе из сборной Аргентины пока объявил только Хавьер Маскерано. Месси же молчит. Впрочем, он уже на эмоциях уходил из сборной, а потом возвращался.

Роналду на два года старше, в его активе есть большая победа со сборной - на чемпионате Европы 2016 года. "Надеюсь, что он еще будет играть, с возрастом он становится лучше", - сказал после матча в Сочи полузащитник португальцев Бернарду Силва.

Лучшим бомбардиром чемпионата мира на данный момент является англичанин Гарри Кейн (5 голов), следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и Роналду (по 4), а также Мбаппе, Кавани, россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по 3).

Уже известна одна четвертьфинальная пара - 6 июля в Нижнем Новгороде встретятся сборные Уругвая и Франции. В воскресенье определится вторая, в ней сыграют победители матчей Испания - Россия (17:00 мск, Москва, "Лужники") и Хорватия - Дания (21:00 мск, Нижний Новгород).

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