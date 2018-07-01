Сборная Уругвая оставила Роналду за бортом ЧМ-2018 и сыграет с французами в четвертьфинале

В матче 1/8 финала турнира уругвайцы обыграли команду Португалии со счетом 2:1

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу при заполненных трибунах сочинского стадиона "Фишт" обыграла команду Португалии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Уругвайцы пробились в четвертьфинал турнира, где им предстоит встретиться со сборной Франции, выбившей с мирового первенства аргентинцев. В первый же день плей-офф чемпионата мира играли сборные Аргентины и Португалии, и болельщики ждали очную встречу этих команд в четвертьфинале турнира, которая стала бы очередным противостоянием одних из лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако сборные Франции и Уругвая оказались против подобного расклада и в один день оставили за бортом чемпионата мира команды Аргентины и Португалии соответственно.

Несмотря на относительно спокойную атмосферу в Сочи перед матчем уругвайцев и португальцев, трибуны "Фишта" оказались заполнены целиком - арену посетили 44 287 человек. Более активно болельщики поддерживали сборную Уругвая, которая уже в начале матча сумела открыть счет - на седьмой минуте после филигранной комбинации с участием Луиса Суареса отличился нападающий Эдинсон Кавани. Несмотря на то, что португальцы усилиями Пепе смогли сравнять счет во втором тайме, сборная Уругвая через несколько минут вновь вышла вперед - дубль оформил Кавани, а немалую помощь ему снова оказал Суарес, отвлекший внимание защитников. Этот гол стал победным для уругвайцев, а команда Португалии так и не смогла приблизиться к своему результату двухлетней давности, когда Роналду и компания стали чемпионами Европы. Сантуш признал ошибки Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш на послематчевой пресс-конференции признал ошибки команды, в частности, недостаточный контроль взаимодействий Кавани и Суареса. При этом наставник португальцев очень уважительно высказывался о сопернике и несколько раз поздравил сборную Уругвая с выходом в четвертьфинал чемпионата мира. "Мы все немного в недоумении, ведь думали, что сборная Португалии могла больше показать на этом турнире, - сказал тренер. - Мои поздравления команде Уругвая, они продолжают выступление на чемпионате мира. Их нападающие очень сильные, они подыгрывали друг другу и прекрасно работали. Мы не были готовы к контролю таких движений Кавани и Суареса, нам не удавалось это пресечь, в этом заслуга сборной Уругвая, их преимущество".

Сборная Португалии не смогла преодолеть барьер 1/8 финала чемпионата мира уже на третьем турнире подряд, при этом на прошлом мировом первенстве португальцам не удалось даже выйти из группы. Разочарование от вылета с чемпионата было заметно на лицах всех португальских футболистов, но особое внимание было приковано к капитану команды Роналду. 33-летний нападающий забил четыре гола в первых двух матчах ЧМ-2018 - с испанцами (3:3) и марокканцами (1:0), однако не смог отличиться в игре с иранцами (1:1) и в субботней встрече с командой Уругвая. Действиями Роналду в матче 1/8 финала оказались недовольны болельщики португальцев, которые эмоционально высказывались в беседе с корреспондентами ТАСС. "Как и ожидалось, матч был тяжелый. Жаль, что наша мечта не сбылась. Криштиану Роналду мог бы быть сегодня более быстрым и внимательным", - отметил португалец Энрике. Сам Роналду не стал общаться с прессой, однако его персона фигурировала в комментариях и Сантуша, и партнеров по команде. В частности, полузащитник Бернарду Силва подчеркнул, что Роналду разочарован вылетом португальцев с чемпионата мира. При этом Силва сказал, что рассчитывает на дальнейшее выступления капитана сборной Португалии в национальной команде. По мнению полузащитника, Роналду является фантастическим игроком, который с возрастом становится лучше. Аналогичное мнение высказал и Сантуш, который считает необходимым дальнейший вклад Роналду в развитие сборной Португалии. "Криштиану еще многое может дать футболу, мы надеемся, что он и дальше будет в команде, продолжит подтягивать молодых игроков - это важный процесс. Ни одна команда не может сыграть одним игроком и победить. Криштиану сыграл, как обычно, и мы не победили только потому, что сборная Уругвая забила дважды, а мы только один гол", - сказал главный тренер португальцев. Обидчики Роналду и Месси встретятся в Нижнем Новгороде Сборная Франции - соперник уругвайцев по четвертьфиналу - в более раннем субботнем матче обыграла команду Аргентины со счетом 4:3. Таким образом, лучшие футболисты планеты последних десяти лет - Месси и Роналду - не смогут побороться в России за первый титул чемпионов мира в карьере. "Хорошо, что это случилось в один день", - с улыбкой отметил в беседе с ТАСС председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. "Зато здорово сыграли француз Килиан Мбаппе, Кавани и Суарес", - добавил он.