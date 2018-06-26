Болельщики сборной Испании восхищаются Москвой и организацией чемпионата мира

В отличие от болельщиков команд Аргентины, Колумбии и Португалии, которые традиционно собираются на Никольской улице, испанцы предпочли наслаждаться архитектурой центра Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Испанские болельщики в преддверии матча национальной сборной с командой России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу разгуливали по центру Москвы, радовались победе сборной Уругвая и фотографировались с главным поклонником "Красной фурии" (прозвище сборной Испании - прим. ТАСС) Маноло. Сборные России и Испании сыграют в воскресенье на московском стадионе "Лужники". Начало встречи - 17:00 мск.

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В отличие от болельщиков команд Аргентины, Колумбии и Португалии, которые традиционно собираются на Никольской улице, испанцы предпочли наслаждаться архитектурой и достопримечательностями центра Москвы. Особой популярностью пользовались площадка перед Историческим музеем, Парк футбола и Красная площадь. Болельщики сборной Испании Микель и Родриго прилетели в Россию из испанского города Пальмария. "Мы уже третий раз приезжаем на мировое первенство, - сказал ТАСС Микель. - Хотелось бы отметить, что Россия прекрасно организовала турнир. Все настолько великолепно, что если была бы такая возможность, то мы бы с радостью здесь остались, однако в Испании ждут дела". "От матча Россия - Испания, конечно же, мы ожидаем победы нашей сборной, - сказал Родриго. - Завтра обе сборные ждет сложная, интересная и замечательная игра. Главную опасность в вашей команде представляет Денис Черышев, он хорошо нам знаком и завтра наверняка забьет". Фото с легендой Около 20:30 мск главная площадь столицы заметно оживилась. Недалеко от входа в Мавзолей в небольшом полукруге собралась небольшая очередь, чтобы сфотографироваться с самым известным болельщиком сборной Испании - Маноло, который в свои 69 лет не пропустил практически ни одного матча сборной Испании. "Сегодня я сфотографировался с великим болельщиком нашей сборной - Маноло, и можно сказать, что одна моя детская мечта осуществилась", - рассказал болельщик Антуан.

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"Россия - великолепная страна, - продолжил он. - Когда я собирался поехать на чемпионат мира, то прочитал в испанской прессе множество материалов, начиная от самого абсурдного, как уберечь себя от разъяренного медведя, и заканчивая правилами распития спиртных напитков на спор. Но в Москве я понял, что надо просто наслаждаться пребыванием здесь" Антуан ждет невероятного матча между сборными Испании и России. "Обе сборные способны дойти до финала турнира, поэтому можно смело говорить, что завтрашний матч будет как минимум за выход в финал, - сказал болельщик. - Из российских футболистов хотелось бы отметить Игоря Акинфеева, которого я помню еще по чемпионату Европы 2008 года, а также Дениса Черышева, который является воспитанником мадридского "Реала", но и у нас есть свои козыри". Маноло в беседе с ТАСС отметил, что чемпионат мира в России является лучшим среди тех, на которых он побывал. "В России прекрасная атмосфера, я был у вас 12 лет назад и с тех пор увидел множество прекрасных изменений. На мой взгляд, по организации это лучшее мировое первенство, на котором я побывал", - сказал Маноло. Традиции праздника победили Когда солнце практически скрылось за горизонтом, уже сложившаяся традиция послематчевого празднования на Никольской улице взяла верх и над испанцами. Многие из них переместились на московскую улицу, чтобы вместе с уругвайцами отметить победу их команды над португальцами (2:1), посочувствовать вылетевшим с мирового первенства аргентинцам и поучаствовать в различных конкурсах.

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