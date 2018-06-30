Кавани назвал радость болельщиков главным итогом победы над португальцами в матче ЧМ-2018

Форвард также поздравил французов с выходом в 1/4 финала турнира, однако уточнил, что вся сборная Уругвая была сконцентрирована на игре против португальцев

Сборная Уругвая в субботу обыграла португальцев со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Кавани забил оба мяча уругвайской команды в матче, однако из-за повреждения был заменен на 74-й минуте. Футболист был признан лучшим игроком встречи, но не смог принять участие в обязательной послематчевой пресс-конференции. В микст- зоне Кавани появился, заметно хромая, однако степень серьезности его травмы пока остается неизвестной.

"Мы были сегодня очень воодушевлены, это особенный день для нас. Единственное, что остается после забитых мячей - это радость. Каждая капля пота, оставленная на поле, стоит этого. Вся команда видит твои старания, все болельщики тоже видят это, и их эмоции - самое прекрасное, что остается после матча", - сказал Кавани.

Соперником уругвайцев по четвертьфиналу чемпионата мира станет сборная Франции, в субботу со счетом 4:3 обыгравшая команду Аргентины. Кавани поздравил французов с этим успехом, однако уточнил, что вся сборная Уругвая была сконцентрирована на игре против португальцев. "Мы рады за сборную Франции, но сегодня мы думали только о грядущей игре с португальцами. С завтрашнего дня мы начинаем работать в полную силу, готовясь к четвертьфиналу", - отметил Кавани.

Матч между сборными Уругвая и Франции состоится 6 июля в Нижнем Новгороде, начало - 17:00 мск.