Силва: игроки сборной Португалии надеются, что Роналду еще выступит на крупных турнирах

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Игроки сборной Португалии по футболу надеются, что ее 33-летний капитан Криштиану Роналду еще сыграет на крупных турнирах, так как с возрастом он становится все лучше. Об этом сказал журналистам полузащитник португальцев Бернарду Силва.
В субботу в матче 1/8 финала на сочинском стадионе "Фишт" сборная Уругвая обыграла португальцев со счетом 2:1. Команда Португалии покидает турнир. "Это будет его решение, он фантастический игрок, иначе его я не могу описать, - сказал Силва, отвечая на вопрос, увидят ли еще Роналду на крупных турнирах. - Надеюсь, что он еще будет играть, с возрастом он становится лучше".
По его словам, все игроки сборной Португалии разочарованы результатом на ЧМ-2018.
"Роналду в том числе. Он покидает чемпионат с ощущением того, что мы играли не так хорошо, как могли. Но все равно, сегодня наша сборная показала лучшую игру. Жаль, что в ней не удалось выиграть", - отметил хавбек.
Силва выразил мнение, что фаворитами турнира сейчас являются сборные Бразилии, Франции и Испании. "Но есть команды вроде Уругвая, Хорватии и Англии, которые тоже могут много чего показать и изменить игру. Посмотрим, что будет дальше", - заключил Силва.
Чемпионат мира по футболу в России завершится 15 июля.