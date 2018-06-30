Силва: игроки сборной Португалии надеются, что Роналду еще выступит на крупных турнирах

По его словам, все футболисты сборной Португалии разочарованы результатом на ЧМ-2018

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Игроки сборной Португалии по футболу надеются, что ее 33-летний капитан Криштиану Роналду еще сыграет на крупных турнирах, так как с возрастом он становится все лучше. Об этом сказал журналистам полузащитник португальцев Бернарду Силва. В субботу в матче 1/8 финала на сочинском стадионе "Фишт" сборная Уругвая обыграла португальцев со счетом 2:1. Команда Португалии покидает турнир. "Это будет его решение, он фантастический игрок, иначе его я не могу описать, - сказал Силва, отвечая на вопрос, увидят ли еще Роналду на крупных турнирах. - Надеюсь, что он еще будет играть, с возрастом он становится лучше".

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