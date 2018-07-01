Голландец Маккели назначен видеоассистентом на матче ЧМ-2018 Испания - Россия

Помогать видеоассистенту будут поляк Павел Гиль и немцы Марк Борш и Феликс Цвайер

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Голландец Данни Маккели будет отвечать за систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Помогать видеоассистенту будут поляк Павел Гиль и немцы Марк Борш и Феликс Цвайер.

Ранее стало известно, что голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром встречи. Матч Испания - Россия пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00 мск.