Суарес: сборная Уругвая проявила самопожертвование в матче ЧМ-2018 с португальцами

Суарес отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Эдинсона Кавани

Сборная Уругвая обыграла португальцев в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:1. Суарес отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Эдинсона Кавани.

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Уругвая отметились настоящим самопожертвованием в матче чемпионата мира против португальцев, который прошел в субботу в Сочи. Такое мнение журналистам высказал нападающий уругвайской команды Луис Суарес.

Сборная Уругвая обыграла португальцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

"Мы рады победному моменту, потому что на этом чемпионате мира очень высокий уровень. Сегодня было очень жарко, я оказался уставшим. Для всей команды сегодняшний матч был настоящим самопожертвованием", - сказал Суарес.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Матч состоится 6 июля в Казани и начнется в 17:00 мск.

Полузащитник Матиас Весино считает сборную Франции серьезным соперником. "Однако мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выйти в 1/2 финала", - сказал футболист.

С ним согласился другой полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра. "Самое важное для нас сейчас - это продолжать работать спокойно и, главное, не останавливаться. Сейчас нам предстоит встретиться с серьезным противником, у которого много хороших футболистов", - отметил Торрейра.