Болельщики сборной Португалии расстроены игрой Роналду в игре ЧМ с командой Уругвая

В субботу в матче 1/8 финала на сочинском стадионе "Фишт" сборная Уругвая обыграла португальцев со счетом 2:1

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной Португалии расстроены тем, как нападающий Криштиану Роналду играл в матче с командой Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Они считают, что в одиночестве даже такой мастер не способен решить исход матча. В субботу в матче 1/8 финала на сочинском стадионе "Фишт" сборная Уругвая обыграла португальцев со счетом 2:1.

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Сектор с болельщиками сборной Уругвая, которые были одеты в цвета команды и организовано поддерживали сборную, был примерно в три раза больше, чем у португальцев. Зато небольшая группа фанатов команды Португалии била в барабаны, прыгала и кричала в течение всей игры. После того, как прозвучат финальный свисток, ситуация изменилась: португальские болельщики ушли с трибун подавленные, а вот уругвайцы подняли на своей трибуне шум, размахивая флагами. Один в поле не воин "Конечно, как и ожидалось, матч был тяжелый. Жаль, что наша мечта не сбылась. Криштиану Роналду мог бы быть сегодня более быстрым и внимательным", - считает португальский болельщик Энрике. На матче было очень много российских болельщиков - многие надеялись, что национальная сборная станет первой в группе А и сыграет на "Фиште". Когда этого не случилось, многие отдали свои симпатии Португалии, однако иногда трибуны все равно дружно скандировали: "Россия! Россия!". И эти крики были громче, чем кричалки и песни в поддержку любой из играющих команд.

Даниле из Подмосковья 15 лет, и треть своей жизни он увлечен футболом, поэтому в спорте разбирается. На матч он приехал в мужской компании: с дедушкой, отцом и братом. "Хорошо играли, все надеялись, что выиграет Португалия. Но один Роналду ничего не сделает - один в поле не воин", - отметил Данила. Иного мнения придерживается другая российская болельщица Юлия: "Роналду - лучший игрок матча. А сборной сегодня просто не хватило времени, чтобы правильно организовать контратаку". Настоящий футбол по-уругвайски Как рассказал ТАСС уругвайский болельщик Хуан, результат этого матча - один из самых счастливых моментов в его жизни. "Это просто праздник, мы идем в 1/4 финала. Уругвай в очередной раз показал, как надо играть в настоящий футбол", - поделился он с корр. ТАСС. Даниэль, который болеет за Португалию, и его друг Роберто, который поддерживал в этом матче футболистов Уругвая, приехали из Коста-Рики. Роберто восхищен игрой нападающего сборной Уругвая Эдинсона Кавани, забившего оба гола своей команды в этом матче, который "практически вывез всю игру на себе". А Португалии, уверен болельщик, нужно было играть значительно лучше.

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"Уругвай играл сегодня не сильно лучше Португалии. Я много ждал от этой игры, но сегодня просто ужасный день, потому что по домам едут два великих игрока - Месси и Роналду, и это не может не расстраивать", - добавил Даниэль. Россияне Александра и Дмитрий отметили, что игра была очень тяжелой. "Но сегодня в обороне Уругвай был гораздо сильнее, а Роналду играл откровенно плохо", - считают они. "Единственный раз в жизни" Подруги Алена и Ирина приехали в Сочи из краевого центра - Краснодара. Покупая билеты, они надеялись, что смогут увидеть сборную России, однако рады были посмотреть и на игру Португалии. "Мы не очень рады тем, как все закончилось, потому что болели за Португалию, но все-таки это не наша сборная, поэтому нет и сильного разочарования. За Португалию болели не потому, что там Роналду, а потому что это сборная Португалии - там вообще много красавчиков", - отметила Алена.

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