Силва: португальцы показали красивую игру в матче с уругвайцами, но соперник был сильнее

Футболист считает, что сейчас, после окончания выступления на чемпионате, сборной предстоит "больше тренироваться и показывать свою лучшую сторону"

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Португалии показала красивую игру, хоть и не смогла победить команду Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сказал португальский полузащитник Андре Силва.

Сборная Уругвая обыграла португальцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Португалии в субботу проиграла команде Уругвая со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Оба мяча в составе уругвайцев забил Эдинсон Кавани, один раз ему ассистировал Луис Суарес. Действующие чемпионы Европы португальцы завершили выступление на мировом первенстве в России.

"Есть команды, которые выигрывают и проигрывают. Думаю, все равно у нас была красивая игра, но их защита была слишком сильна. И, конечно, они забили два очень красивых гола. Это было наше большое разочарование", - отметил Силва.

Футболист считает, что сейчас, после окончания выступления на чемпионате, сборной предстоит "больше тренироваться и показывать свою лучшую сторону".