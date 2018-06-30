Тренер: уругвайские футболисты показали необходимую прилежность в матче с португальцами

Оскар Табарес рассказал, что сдерживание капитана португальцев Криштиану Роналду было одной из главных задач сборной Уругвая

Команда Уругвая в субботу со счетом 2:1 обыграла сборную Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, в активе уругвайских футболистов победы во всех четырех матчах турнира. Ранее в рамках группового этапа подопечные Табареса обыграли сборные Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0).

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Сильными сторонами сборной Уругвая являются сплоченность и прилежность футболистов на поле, что помогло команде обыграть португальцев в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер уругвайской сборной Оскар Табарес.

"Мы действительно оказались хорошо готовы, отличительной чертой сегодня стала прилежность, которую показали футболисты на поле, - это часть футбола. Было непросто, соперник часто захватывал мяч и оказывался с ним на нашей половине поля. Было бы лучше контролировать мяч чаще, перенося его на их половину, все-таки португальцы постоянно топтались на нашей части поля и в итоге забили гол во втором тайме. Однако у нас очень сильная в ментальном плане команды, она оказалась готова к этому, у нас правильный командный дух и подход", - сказал Табарес.

"У каждой команды есть великолепные футболисты, а нам, учитывая нашу специфику, удалось на основе веры в себя и сплоченности добиться успеха. Перед выходом на поле я немного опоздал, и капитан (Диего Годин - прим. ТАСС) уже беседовал с футболистами. Он сказал, что мы играем для своих отцов, матерей, болельщиков, и чтобы футболисты не жалели себя. Сегодня пазл сложился, и мечта реализовалась, надеюсь, это продолжится", - отметил Табарес.

Специалист рассказал, что сдерживание капитана португальцев Криштиану Роналду было одной из главных задач сборной Уругвая. "Роналду, конечно, игрок высочайшего класса, к тому же он лидер и капитан португальской сборной. Он не боится свободных перемещений по полю, хорошо завершает атаки, и одной из наших главных задач было сдержать его. Нужно было фокусироваться, чтобы не давать ему реализовывать моменты, это было очень тяжело, но Роналду - не единственный игрок в португальской сборной, думаю, другие футболисты тоже достойно показали себя сегодня", - сказал Табарес.

"Мы здесь, чтобы дойти до финала"

В другом матче субботы сборная Франции со счетом 4:3 обыграла аргентинцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет с командой Уругвая. Встреча состоится 6 июля в Нижнем Новгороде, начало - 17:00 мск.