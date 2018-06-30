Точный диагноз травмы уругвайского футболиста Кавани пока неизвестен

Форвард забил оба мяча уругвайской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против португальцев, однако из-за повреждения был заменен на 74-й минуте

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Степень серьезности травмы нападающего сборной Уругвая по футболу Эдинсона Кавани, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии, станет известна позднее. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер уругвайской команды Оскар Табарес.

Сборная Уругвая обыграла португальцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Уругвая в субботу обыграла португальцев со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Кавани забил оба мяча уругвайской команды в матче, однако из-за повреждения был заменен на 74-й минуте. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

"Он почувствовал боль, но пока мне еще не удалось побеседовать с медиками. Времени на восстановление немного, после дня отдыха нам придется свериться с ситуацией и диагнозом. Пока мы все обеспокоены, но нам пока точно неизвестно, насколько серьезная эта травма", - сказал Табарес.

Сборная Уругвая проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Франции, которая ранее обыграла аргентинцев со счетом 4:3. Встреча состоится 6 июля в Нижнем Новгороде, начало - 17:00 мск.